Реконструкция плотины Костешты–Стынка выполнена на 60%.

Проект предусматривает модернизацию системы мониторинга давления и уровня воды в теле плотины и её основании. Это позволит обеспечить постоянный контроль технического состояния сооружения, передает nordnews.md

Параллельно ведутся работы по восстановлению бетонных плит в конструкции плотины, что необходимо для укрепления и повышения безопасности объекта. Также осуществляется ревизия и техническое обслуживание оборудования на станции водозабора в рамках комплексной модернизации.

Работы выполняет Национальная администрация Apele Moldovei, а целью проекта является обеспечение безопасной эксплуатации одного из ключевых гидротехнических объектов страны.

В Министерстве окружающей среды Республики Молдова отмечают, что недавние наводнения подтвердили необходимость постоянного контроля и модернизации гидротехнической инфраструктуры. Подобные инвестиции направлены на регулирование водного режима, защиту от паводков и повышение безопасности населения и окружающей среды.