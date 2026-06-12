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nordnews.md logonordnews
12 Июня 2026, 22:40
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Реконструкция плотины Костешты–Стынка выполнена на 60%

Работы по реконструкции гидротехнического комплекса Костешты–Стынка продолжаются в соответствии с графиком и завершены уже на 60%, сообщили власти.

Реконструкция плотины Костешты–Стынка выполнена на 60%.
Реконструкция плотины Костешты–Стынка выполнена на 60%.

Проект предусматривает модернизацию системы мониторинга давления и уровня воды в теле плотины и её основании. Это позволит обеспечить постоянный контроль технического состояния сооружения, передает nordnews.md

Параллельно ведутся работы по восстановлению бетонных плит в конструкции плотины, что необходимо для укрепления и повышения безопасности объекта. Также осуществляется ревизия и техническое обслуживание оборудования на станции водозабора в рамках комплексной модернизации.

Работы выполняет Национальная администрация Apele Moldovei, а целью проекта является обеспечение безопасной эксплуатации одного из ключевых гидротехнических объектов страны.

В Министерстве окружающей среды Республики Молдова отмечают, что недавние наводнения подтвердили необходимость постоянного контроля и модернизации гидротехнической инфраструктуры. Подобные инвестиции направлены на регулирование водного режима, защиту от паводков и повышение безопасности населения и окружающей среды.

Плотина Костешты–Стынка остаётся стратегически важным объектом, а обеспечение её надёжности и безопасности продолжает оставаться приоритетом для властей.

Источник
nordnews.md logonordnews
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