Energocom зарезервировал мощности для поставок газа на зиму 2026–2027.

Компания Energocom обеспечила себе доступ к части мощностей по транспортировке природного газа через точку межсоединения Унгены на отопительный сезон 2026–2027 годов.

Бронирование было осуществлено в рамках ежегодных аукционов, организованных операторами газотранспортных систем Румынии и Республики Молдова, сообщает ipn.md

В ходе аукциона, проведенного румынским оператором Transgaz в точке межсоединения Унгены, была предложена мощность транспортировки в размере 57,4 тыс. МВт·ч в сутки. Поставщики забронировали 41,37% этого объема. В свою очередь оператор Vestmoldtransgaz выставил на аукцион 58,4 тыс. МВт·ч в сутки для той же точки входа. Поставщики законтрактовали 38,57% доступной мощности.

В Energocom пояснили, что подобные аукционы позволяют компаниям заранее резервировать необходимые мощности в газопроводах. Годовое бронирование считается наиболее выгодным, поскольку его стоимость ниже, чем при краткосрочном резервировании — на месяц или на сутки. Компания также отметила, что постоянно отслеживает ситуацию на региональных газовых рынках и корректирует стратегию закупок в зависимости от рыночной конъюнктуры, чтобы обеспечить надежное снабжение страны природным газом в предстоящий отопительный сезон.