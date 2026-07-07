theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
7 Июля 2026, 08:26
11 223
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Energocom зарезервировал мощности для поставок газа на зиму 2026–2027

Компания Energocom обеспечила себе доступ к части мощностей по транспортировке природного газа через точку межсоединения Унгены на отопительный сезон 2026–2027 годов.

Energocom зарезервировал мощности для поставок газа на зиму 2026–2027.
Energocom зарезервировал мощности для поставок газа на зиму 2026–2027.

Бронирование было осуществлено в рамках ежегодных аукционов, организованных операторами газотранспортных систем Румынии и Республики Молдова, сообщает ipn.md

В ходе аукциона, проведенного румынским оператором Transgaz в точке межсоединения Унгены, была предложена мощность транспортировки в размере 57,4 тыс. МВт·ч в сутки. Поставщики забронировали 41,37% этого объема. В свою очередь оператор Vestmoldtransgaz выставил на аукцион 58,4 тыс. МВт·ч в сутки для той же точки входа. Поставщики законтрактовали 38,57% доступной мощности.

В Energocom пояснили, что подобные аукционы позволяют компаниям заранее резервировать необходимые мощности в газопроводах. Годовое бронирование считается наиболее выгодным, поскольку его стоимость ниже, чем при краткосрочном резервировании — на месяц или на сутки. Компания также отметила, что постоянно отслеживает ситуацию на региональных газовых рынках и корректирует стратегию закупок в зависимости от рыночной конъюнктуры, чтобы обеспечить надежное снабжение страны природным газом в предстоящий отопительный сезон.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте