В Молдове платят за электричество почти вдвое больше, чем в Украине.

Средний тариф составляет 0,177 доллара за кВт·ч за период 2023–2026 годов. Рейтинг был составлен платформой GlobalPetrolPrices.com и опубликован Visual Capitalist, сообщает bani.md

Наша страна находится на уровне Исландии и опережает такие страны, как Болгария, где электричество стоит в среднем 0,154 доллара за кВт·ч, а также Норвегию и Бразилию с тарифом около 0,162 доллара.

В регионе Румыния занимает 43-е место в мире с тарифом 0,212 доллара за кВт·ч, то есть румыны платят за электроэнергию больше, чем жители Молдовы. Украина при этом имеет один из самых низких тарифов в Европе — около 0,08 доллара за кВт·ч, что значительно ниже показателей Молдовы.

Лидером по самым высоким ценам на электроэнергию являются Бермудские острова, где население платит в среднем 0,466 доллара за кВт·ч. На втором месте Ирландия — 0,447 доллара, далее Италия — 0,415 и Германия — 0,406 доллара за кВт·ч.

Эксперты объясняют, что высокие цены в Европе связаны с высокими налогами, инвестициями в «зеленую» энергетику и затратами на обслуживание электросетей. Во многих случаях конечная стоимость включает экологические сборы и взносы на энергетический переход.

На другом полюсе находится Иран — страна с самой дешевой электроэнергией в мире, где 1 кВт·ч стоит всего 0,003 доллара. Среди стран с низкими тарифами также Эфиопия, Кыргызстан, Ирак, Ангола и Египет, где энергия сильно субсидируется или производится за счет собственных ресурсов.

Разрыв между крайностями огромный: житель Бермудских островов платит за электричество более чем в 155 раз больше, чем житель Ирана.