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rupor.md logorupor
5 Июня 2026, 15:15
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Energocom предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников компании

Потребителей предупреждают о новых попытках мошенничества, в ходе которых неизвестные лица приходят к гражданам домой, представляясь представителями Energocom.

Energocom предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников компании.
Energocom предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников компании.

Под предлогом проверки счётчиков природного газа или обновления данных они запрашивают личную информацию, включая данные удостоверения личности, банковские сведения и другую конфиденциальную информацию, пишет rupor.md

В компании подчёркивают, что Energocom не имеет мобильных бригад, работающих на местах, и не запрашивает у потребителей личные или банковские данные ни по телефону, ни при визитах на дом.

Граждан призывают не передавать конфиденциальную информацию незнакомым лицам, не впускать в дом людей без официального удостоверения и проверять любую информацию через официальные каналы компании.

Для уточнений рекомендуется обращаться в кол-центр Energocom по номеру 1309, а при подозрении на мошенничество — сообщать в экстренные службы по номеру 112.

Источник
rupor.md logorupor
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