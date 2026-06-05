Energocom предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников компании
Потребителей предупреждают о новых попытках мошенничества, в ходе которых неизвестные лица приходят к гражданам домой, представляясь представителями Energocom.
Под предлогом проверки счётчиков природного газа или обновления данных они запрашивают личную информацию, включая данные удостоверения личности, банковские сведения и другую конфиденциальную информацию, пишет rupor.md
В компании подчёркивают, что Energocom не имеет мобильных бригад, работающих на местах, и не запрашивает у потребителей личные или банковские данные ни по телефону, ни при визитах на дом.
Граждан призывают не передавать конфиденциальную информацию незнакомым лицам, не впускать в дом людей без официального удостоверения и проверять любую информацию через официальные каналы компании.
Для уточнений рекомендуется обращаться в кол-центр Energocom по номеру 1309, а при подозрении на мошенничество — сообщать в экстренные службы по номеру 112.