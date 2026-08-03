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bani.md logobani
3 Августа 2026, 14:29
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Energocom: Энергопотребление на 3 августа полностью обеспечено

Компания Energocom закупила более 12 тыс. МВт·ч электроэнергии для покрытия потребления в Молдове 3 августа.

Energocom: Энергопотребление на 3 августа полностью обеспечено.
Energocom: Энергопотребление на 3 августа полностью обеспечено.

Также компания призвала жителей страны экономно использовать электричество в часы пик на фоне жары и нестабильной ситуации на региональных энергетических рынках, cообщает bani.md 

По данным предприятия, на понедельник было закуплено 12 134 МВт·ч электроэнергии. Из общего объема 52,93% обеспечено по двусторонним импортным контрактам, 28,03% приходится на местные возобновляемые источники энергии, 17,93% приобретено на румынском рынке «на сутки вперед» через площадки OPCOM и BRM, еще 1,1% обеспечивают теплоэлектроцентрали.

В Energocom предупредили, что в ближайшие дни из-за высоких температур, вероятнее всего, вырастет потребление электроэнергии, прежде всего из-за активного использования кондиционеров. Компания также отметила, что региональные энергетические рынки остаются нестабильными, а доступность электроэнергии зависит от ситуации в регионе.

В связи с этим граждан призвали рационально использовать электроэнергию и по возможности не включать энергоемкие бытовые приборы с 18:00 до 23:00. Стиральные машины, сушилки и электрические бойлеры рекомендуется использовать в дневное время, когда нагрузка на энергосистему ниже. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить затраты на закупку электроэнергии.

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Источник
bani.md logobani
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