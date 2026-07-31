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tvrmoldova.md logotvrmoldova
31 Июля 2026, 12:02
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Линию Вулканешты – Кишинев откроют в День независимости 27 августа

Линия электропередачи высокого напряжения Вулканешты – Кишинев, считающаяся главным проектом энергонезависимости Молдовы, будет введена в эксплуатацию 27 августа, а не в конце года, как предполагалось по последним оценкам.

Линию Вулканешты–Кишинев откроют в День независимости 27 августа.
Линию Вулканешты–Кишинев откроют в День независимости 27 августа.

В румынским СМИ премьер-министр Василе Тофан сообщил, что испытания инфраструктуры уже начались, а власти работают «наперегонки со временем», чтобы уложиться в новый срок, сообщает tvrmoldova.md

«Это линия независимости, как мы ее называем... Испытания этой линии уже начались, и мы хотим окончательно ввести ее в эксплуатацию именно в День независимости — в конце августа, 27 числа. Совсем скоро, очень скоро. Мы работаем в авральном режиме, чтобы все успеть», — заявил премьер-министр Василе Тофан.

По его словам, власти намерены и дальше развивать энергетические соединения с Румынией. Среди ключевых проектов он назвал линию электропередачи Вулканешты – Кишинев, в реализации которой напрямую участвует Румыния, а также строящуюся линию Бельцы – Сучава.

Премьер подчеркнул, что эти проекты являются не только инвестициями в энергетическую безопасность Молдовы, но и приносят пользу Румынии, в том числе благодаря возможности экспортировать электроэнергию в Украину.

«Эти соединения позволяют также экспортировать электроэнергию в Украину. А Украина, как вы знаете, испытывает серьезный дефицит электроэнергии, поэтому это также выгодно и для румын», — отметил Василе Тофан.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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