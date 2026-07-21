Экспорт Молдовы в Индию составил всего 229 тысяч евро.

Визит президента Индии Друпади Мурму и молдавско-индийский бизнес-форум, состоявшийся в рамках официального посещения, обозначили новый этап в развитии двусторонних экономических отношений Индии и Молдовы.

Сегодня Индия с населением в почти 1,5 млрд человек — одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик мира. Укрепление связей с этим рынком может способствовать диверсификации молдавского экспорта, привлечению инвестиций и интеграции местных компаний в новые международные цепочки создания стоимости, пишет logos-pres.md

Об этом шла речь на форуме, который стал платформой для прямого и расширенного диалога между бизнес-сообществами двух стран. В Молдове работают 75 индийских компаний. Но в последние годы экономический диалог в значительной степени концентрировался в области фармации, в результате чего 10% лекарств в Молдове — индийского производства.

Новый импульс в отношениях

В 2024 году, после 21-летнего перерыва, государства возобновили двусторонние политические консультации в Нью-Дели. В декабре того же года Молдова открыла посольство в индийской столице, создав более прочную основу для продвижения экономических интересов и развития контактов между компаниями двух стран. А уже в феврале 2025 года Индия открыла свой рынок для молдавских яблок.

Сотрудничество распространилось и на энергетический сектор. Индийская компания KEC International участвует в строительстве воздушной линии электропередачи 400 кВ Вулкэнешть-Кишинёв.

В то же время вступление нашей страны в Международный солнечный альянс, инициативу, запущенную Индией и Францией, создает предпосылки для развития новых проектов в области возобновляемой энергетики.

В результате этого импульса торговля в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросла на 6,9%. На форуме были представлены экономические и инвестиционные перспективы двух стран, а также возможности сотрудничества в области инфраструктуры и строительства, информационных технологий, возобновляемой энергетики, фармацевтики, сельского хозяйства, агропродовольственной переработки и туризма.

Потенциал сотрудничества

Торговые данные указывают на значительный, но недостаточно используемый потенциал двустороннего сотрудничества. В 2025 году прямой экспорт Молдовы в Индию составил примерно 229 тыс. евро, а импорт из этой страны достиг 71 млн евро. Чтобы снизить этот дисбаланс, расширение ассортимента экспорта и облегчение доступа молдавских компаний на индийский рынок должны стать основными направлениями двустороннего сотрудничества.

Представители индийского бизнес-сообщества представили возможности своего рынка и области, представляющие интерес для молдавских компаний. В обсуждениях приняли участие представители Федерации индийских торгово-промышленных палат (FICCI), посольства Индии, Торгово-промышленной палаты Молдовы, Ассоциации производителей фруктов Молдовы и Национального туристического бюро.

Программа включала сессию, посвященную развитию экспорта молдавской агропродовольственной продукции и продвижению туристической Молдовы. Речь шла и о привлечении индийских инвестиций и потенциальных инвестиционных проектах, а также коммерческом сотрудничестве и возможностях выхода на новые рынки.

Мероприятие завершилось B2B-встречами и налаживанием прямых контактов между его участниками.