Экономист: Почти все овощи на рынке Молдовы — импортные.

Эксперт отметил, что страна уже импортирует большую часть овощей, потребляемых на внутреннем рынке, сообщает bani.md

«Мы экспортируем овощей на 10 миллионов долларов и импортируем на 130 миллионов. То есть мы дошли до того, что практически все овощи импортируем. Всё, что вы знаете, мы завозим из-за границы», — заявил Ионицэ.

По словам экономиста, столь серьёзный торговый дисбаланс отражает упадок местного производства и перерабатывающих мощностей, тогда как другие страны региона смогли укрепить свои агропродовольственные отрасли.

Ионицэ также привёл в пример молочную отрасль, отметив, что Молдова становится всё более зависимой от импорта. Он подчеркнул, что Украина, несмотря на войну, сумела нарастить производство молочной продукции и экспортирует её на молдавский рынок.

«Когда видишь, что Украина, находящаяся в состоянии войны, увеличила производство молока, чтобы продавать его нашим детям, понимаешь, насколько серьёзна ситуация», — заявил экономист.

Кроме того, эксперт раскритиковал практику работы некоторых местных производителей молочной продукции, утверждая, что часть товаров, продаваемых как молдавские, фактически производится из импортного сырья.

«Мы завозим обезжиренное сухое молоко, отдельно импортируем жиры, добавляем молдавскую воду и продаём это как молдавское молоко. Единственное, что в нём остаётся молдавским, — это вода», — сказал Вячеслав Ионицэ.