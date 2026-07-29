Додон: ЕС покупает российский газ, а Молдове запрещают даже обсуждать такую возможность.

Игорь Додон заявил, что Молдова должна вести переговоры с Российской Федерацией о закупке природного газа по более низкой цене, если это позволит снизить тарифы для потребителей.

Лидер Партии социалистов обвинил власти в том, что они отвергают такую возможность по политическим причинам, несмотря на то, что ряд стран Европейского союза продолжает импортировать российские энергоресурсы, сообщает stiri.md

В публикации в социальных сетях Додон напомнил, что ранее предлагал заключить соглашение с Россией о поставках газа по более низкой цене. По его словам, представители власти и связанные с ней эксперты утверждали, что подобная договоренность невозможна из-за «политического контекста».

Лидер ПСРМ заявил, что в первой половине 2026 года страны Европейского союза импортировали рекордные объемы российских энергоресурсов на общую сумму около 12 млрд евро.

«Когда я предложил договориться с Российской Федерацией и закупать газ по более низкой цене, власть и аффилированные с ней эксперты заявили, что это невозможно из-за "политического контекста".

Но факты говорят сами за себя. В первой половине 2026 года страны Европейского союза импортировали рекордные объемы российских энергоресурсов, потратив на это около 12 млрд евро (9 млрд — на закупку природного газа, что на 20% больше, чем годом ранее, и еще около 3 млрд — на нефть и нефтепродукты). Крупнейшими покупателями стали Франция, Бельгия и Испания.

Тогда возникает закономерный вопрос: если государства Европейского союза продолжают покупать российский газ, почему Республике Молдова запрещают даже обсуждать такую возможность? В конечном итоге мы все равно покупаем тот же самый газ, только через посредников и по более высокой цене.

Еще раз повторю: если есть возможность закупать газ дешевле и снизить тариф для граждан, это необходимо сделать. Меня не интересуют политические оправдания. Меня интересует, чтобы люди платили меньше», — написал Игорь Додон в социальных сетях.