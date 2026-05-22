theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
22 Мая 2026, 17:17
9 265
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе около 4 200 квартир невозможно зарегистрировать из-за нарушений при строительстве

По словам министра инфраструктуры Владимира Боли, речь идет о новостройках, возведенных до 2021 года.

В Кишиневе около 4200 квартир невозможно зарегистрировать из-за нарушений при строительстве.
В Кишиневе около 4200 квартир невозможно зарегистрировать из-за нарушений при строительстве.

В эту категорию попали дома, построенные без технической документации, без проектов, без разрешений или с грубым отклонением от утвержденного проекта, сообщает rupor.md

«Допустим, ты получил документы, сделал проект и получил разрешение на строительство девятиэтажного дома, а построил 13 этажей. Это незаконное строительство», — заявил Боля.

Министр привел и другой пример. По его словам, в некоторых случаях застройщик получал документы на дуплекс, то есть двухквартирный дом, но фактически строил пятиэтажное здание и продавал в нем квартиры. Министр заявил, что такие случаи нельзя называть просто нарушением строительных норм.

«Это не просто нарушение каких-то норм строительства. Это мошенничество. Это преступление, потому что ты обманул покупателей», — отметил он.

По словам Боли, в подобных схемах могут участвовать не только застройщики, но и проектировщики, архитекторы, урбанисты и судьи, которые своими решениями фактически оправдывают спорные объекты. При этом министр подчеркнул, что речь не идет обо всем строительном рынке. По его словам, в Молдове есть много компаний, которые работают честно, вкладывают деньги и выполняют обязательства перед покупателями.

Говоря о судьбе незаконно построенных домов, министр признал, что по закону они могут подлежать сносу. Однако на практике, по его словам, жильцам сначала нужно провести техническую экспертизу и восстановить документацию.

Боля отметил, что без экспертизы невозможно понять, насколько безопасен дом, если изначально проект был рассчитан на одно здание, а фактически построили другое. По словам министра, часто компании, которые построили такие дома, уже исчезли, обанкротились или не имеют денег для устранения проблем. В итоге расходы ложатся на самих жильцов.

Боля призвал граждан внимательно проверять документы перед покупкой квартиры.

«Нужно быть очень внимательными. Нужно проверять все документы, всю документацию, смотреть, у кого и каким образом мы покупаем эти квартиры», — заявил министр.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте