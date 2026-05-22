В Кишиневе около 4 200 квартир невозможно зарегистрировать из-за нарушений при строительстве

В эту категорию попали дома, построенные без технической документации, без проектов, без разрешений или с грубым отклонением от утвержденного проекта, сообщает rupor.md

«Допустим, ты получил документы, сделал проект и получил разрешение на строительство девятиэтажного дома, а построил 13 этажей. Это незаконное строительство», — заявил Боля.

Министр привел и другой пример. По его словам, в некоторых случаях застройщик получал документы на дуплекс, то есть двухквартирный дом, но фактически строил пятиэтажное здание и продавал в нем квартиры. Министр заявил, что такие случаи нельзя называть просто нарушением строительных норм.

«Это не просто нарушение каких-то норм строительства. Это мошенничество. Это преступление, потому что ты обманул покупателей», — отметил он.

По словам Боли, в подобных схемах могут участвовать не только застройщики, но и проектировщики, архитекторы, урбанисты и судьи, которые своими решениями фактически оправдывают спорные объекты. При этом министр подчеркнул, что речь не идет обо всем строительном рынке. По его словам, в Молдове есть много компаний, которые работают честно, вкладывают деньги и выполняют обязательства перед покупателями.

Говоря о судьбе незаконно построенных домов, министр признал, что по закону они могут подлежать сносу. Однако на практике, по его словам, жильцам сначала нужно провести техническую экспертизу и восстановить документацию.

Боля отметил, что без экспертизы невозможно понять, насколько безопасен дом, если изначально проект был рассчитан на одно здание, а фактически построили другое. По словам министра, часто компании, которые построили такие дома, уже исчезли, обанкротились или не имеют денег для устранения проблем. В итоге расходы ложатся на самих жильцов.

Боля призвал граждан внимательно проверять документы перед покупкой квартиры.

«Нужно быть очень внимательными. Нужно проверять все документы, всю документацию, смотреть, у кого и каким образом мы покупаем эти квартиры», — заявил министр.