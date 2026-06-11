Эксперт: Высокие цены будут влиять на бюджеты людей, несмотря на умеренную инфляцию.

Об этом в социальных сетях написал эксперт Марин Господаренко, сообщает infotag.md

«Наиболее сильное (инфляционное) давление по-прежнему ощущается в товарах и услугах, которыми люди пользуются ежедневно: продовольствие, транспорт, топливо и услуги. Поэтому, даже если инфляция кажется более умеренной, многие домохозяйства по-прежнему испытывают реальное давление на свой ежемесячный бюджет», - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что снижение инфляции не означает автоматически снижение цен, а лишь то, что они растут медленнее.

«Для домохозяйств - главная проблема прежняя: даже если годовая инфляция стабилизируется на уровне 7-9%, их ежемесячный бюджет продолжит испытывать давление из-за роста цен на товары и услуги первой необходимости. Поэтому обсуждение инфляции не следует сводить только к статистическим показателям, оно должно быть связано с реальной покупательной способностью», - считает эксперт.

По его словам, инфляция сможет снизиться только в том случае, если пройдет снижение цен в сферах энергетики, транспорта, продовольствия и услуг.

«А до тех пор мы будем по-прежнему ощущать, что жизнь остается дорогой, даже если темпы роста цен замедлятся», - заключил он.