Эксперты: Молдова отстает от европейских экологических стандартов на 20-30 лет.

Хотя национальное законодательство постепенно гармонизируется с нормами Европейского союза, главными проблемами остаются реализация реформ и развитие экологической инфраструктуры, пишет noi.md со ссылкой на moldova1.md

Бывший министр окружающей среды Юлиана Кантаражиу заявила в программе Spațiul Public на Radio Moldova, что решающим этапом является не принятие законов, а их реализация на практике. По ее словам, такие области, как управление отходами, очистка сточных вод и строительство очистных сооружений, требуют значительных инвестиций и длительных сроков реализации.

«Сейчас 2026 год, и хотя у нас есть деньги на реализацию Стратегии управления отходами, с 2019 года прошло уже почти семь лет. У нас есть сто миллионов евро, и мы до сих пор не смогли эффективно реализовать проекты – не вырыта ни одной ямы», – сказала эксперт.

Она отметила, что опыт Румынии демонстрирует важность соблюдения экологических обязательств, принятых в отношении Европейского союза, в контексте, в котором их несоблюдение может повлечь за собой финансовые санкции.

Со своей стороны, эксперт по окружающей среде Владимир Гараба обратил внимание на проблемы, существующие в сельской местности. По его словам, примерно в 90% населенных пунктов отсутствуют очистные сооружения или канализационные сети, что создает серьезные трудности для защиты водных ресурсов и почвы.

«Примерно в 90% населенных пунктов отсутствуют очистные сооружения. Таких сооружений всего два-три. Кроме того, примерно в 90% населенных пунктов отсутствуют канализационные сети», — отметил Гараба.

Председатель Академии «AI – Видение, демократия и европейская интеграция» Ина Кошеру считает, что экологический сектор долгое время оставался на заднем плане, хотя и является частью обязательств, взятых Республикой Молдова в процессе европейской интеграции. По ее словам, энергетический кризис и другие вызовы последних лет заставили власти отдать приоритет другим областям.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова ранее заявляла, что Республика Молдова могла бы запросить переходные периоды для секторов, в которых применение европейских стандартов требует значительных инвестиций, в том числе в области охраны окружающей среды.