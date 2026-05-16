Эксперт: Отмена ограничения цен на социальные товары - безответственное решение

На линейку товаров из 13 позиций, включённых в Перечень социально значимых товаров, с 30 апреля не применяются ограниченные торговые надбавки.

Причина в том, что Положение о порядке формирования розничных цен на товары первой необходимости утратило силу. В ограничительный список товаров входили хлеб и калачи, молоко и молочные продукты (кефир, творог, сметана и масло), масло подсолнечное, мука пшеничная, гречка, крупы, а также питание для младенцев и детей младшего возраста.

До сих пор торговая надбавка на эти товары не превышала 20% от закупочной цены, за исключением хлеба и калачей, для которых она не должна была превышать 10%. Для товаров, подвергающихся переработке в торговых единицах, она была установлена на уровне до 40%.

Эксперты высказывают опасения

Как только отмена ограничений вступила в силу, политики и эксперты стали активно просчитывать последствия такого шага для экономики и простых граждан.

«Решение правительства об отмене ограничения торговых надбавок на социально значимые товары считаю ненужным и безответственным, — говорит Марина Соловьева, программный директор Независимого центра Expert Grup. — Ненужным, поскольку нельзя сказать, что эти ограничения сильно ущемляли интересы импортеров и торговых сетей. Речь идет о «ходовых» товарах, таких как хлеб, молоко, творог, крупы, которые продаются в большом количестве. Даже при ограниченной надбавке торговые сети зарабатывали на больших объемах».

Она отмечает, что изначально проект постановления правительства, вынесенный на общественное обсуждение, которым было отменено ограничение надбавок на социально значимые товары, предусматривал лишь отмену ограничений торговой надбавки на «экологичные» товары.

Об отмене ограничения торговых надбавок на все социальные товары речь не шла.

«Однако в самом конце в проект был внезапно внесен пункт о том, что постановление правительства №774/2016 о продажных ценах социально значимых товаров признается утратившим силу с 30 апреля 2026 года, — рассказывает эксперт. — В своём решении правительство сослалось на заключение Совета по конкуренции, в котором тот заявил, что ограничения должны быть временными, и рекомендовал дополнить проект положениями, определяющими срок действия ограничений.

При этом Марина Соловьева обращает внимание, что правительство с готовностью реализовало эту рекомендацию, хотя во множестве подобных случаев до этого такие же выводы Совета по конкуренции власти не замечали.

«Такое заключение, действительно, есть в таблице возражений и предложений к проекту постановления, — отметила она. — Но точно такую же рекомендацию Совет по конкуренции высказывал и ранее, по предыдущим проектам изменения данного постановления. Также существовали заключения Совета по конкуренции и по другим проектам нормативных актов, которые государство успешно проигнорировало. А именно это заключение оно почему-то решило учесть».

Такое решение не нужно правящей партии

Более того, такое решение не нужно самой правящей партии, подчеркивает Марина Соловьева.

«Оно вредит имиджу власти в условиях, когда цены и без того растут, а люди уже недовольны, — говорит она. — Потому не могу утверждать, что решение — результат лобби импортеров и торговых сетей, но очень на это похоже. Раз частные интересы стали превыше даже партийных, не говоря уже об общественных, это может означать, что кто-то уверенно «открывает ногой» дверь в кое-какие кабинеты».

Безответственным эксперт считает это решение потому, что, если уж правительство решило отменить ограничение торговых надбавок на социально значимые товары, оно должно было предусмотреть меры социальной поддержки тех уязвимых групп населения, которые пострадают от этой отмены.

«Об этом также сказано в таблице возражений и предложений к проекту, — уточняет специалист. — Цены вырастут уже сейчас, а пенсии будут проиндексированы только в апреле следующего года. В результате, кто-то купит себе еще один люксовый автомобиль, а кто-то будет экономить на молоке».