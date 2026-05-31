Семья с детьми из Молдовы погибла в результате ДТП в США.

Супруги вместе с двумя детьми попали в цепную аварию после того, как автобус столкнулся с несколькими автомобилями, которые замедлили ход на шоссе, передает tv8.md

В общей сложности в аварии участвовало несколько автомобилей, несколько человек получили травмы. Один пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии, но большинство пострадавших получили медицинскую помощь и были выписаны, сообщает ABC News.

По данным властей, автобус врезался в Chevrolet Suburban, который затем отбросило в Acura, в котором ехала молдавская семья. 48-летнему водителю автобуса предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, расследование продолжается.

Семья ехала на свадьбу и даже везла с собой домашние десерты, чтобы отпраздновать это событие. По словам родственников, мероприятие, запланированное на воскресенье в Южной Каролине, превратилось в день траура.