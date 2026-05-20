Обменник депутата PAS оштрафовали на 40 тысяч леев после проверки Нацбанка.

Это крупнейший штраф, наложенный Нацбанком в этом году на пункт обмена валют, пишет rupor.md со ссылкой на Rise Moldova.

По данным источника, Канацуй владеет двумя обменными пунктами в районных центрах Леова и Кантемир.

Нацбанк выявил в Eromed-Lux несколько нарушений валютного законодательства. Среди них нарушения требований по отчетности и предоставлению информации в НБМ, использование несоответствующих документов, отсутствие обязательных документов для работы обменного пункта, а также ошибки в уведомлении регулятора об изменениях в данных, связанных с лицензией.

Кроме того, Нацбанк установил, что компания представила противоречивые заявления и документы с недостоверными данными, а также допустила манипулирование или изменение записей в учете документов.

Сам депутат объяснил ситуацию ошибками кассира при регистрации операций. В качестве примера он привел операции с российским рублем, где, по его словам, нужно было указывать три цифры после запятой, а кассир указывала две.

Канацуй заявил Rise Moldova, что штраф уже оплачен и он не намерен оспаривать решение Нацбанка. При этом ранее он связывал санкцию с действиями бухгалтера, которая якобы не смогла представить в НБМ диплом и другие документы.

Rise также пишет, что за последние 10 лет Eromed-Lux не подал ни одного финансового отчета в Национальное бюро статистики. Второй обменный пункт депутата, Stabil-Global-Can, также не подавал такие отчеты за этот период.

Официально управлением обменных пунктов занимается жена депутата Елена Канацуй. При этом на номер Eromed-Lux, указанный в списке обменных пунктов Нацбанка, журналистам ответил сам парламентарий.

Канацуй заявил, что отчеты находятся в Нацбанке и Налоговой службе, а в статистику, по его словам, их не требовали. В Национальном бюро статистики Rise Moldova сообщили, что все компании, ведущие двойную бухгалтерию, обязаны предоставлять финансовую отчетность.

В декларациях депутата также указаны дивиденды от обменных пунктов. В 2023 году его жена получила 15 тысяч евро дивидендов, хотя основателем и бенефициаром компаний остается Олег Канацуй. В 2021 году сам депутат задекларировал почти 80 тысяч леев дивидендов, а его жена 36 тысяч леев.

Кроме обменных пунктов, семья депутата владеет еще двумя компаниями в Леове. Одна занимается продажей автозапчастей, другая производством бетона. По данным Rise, компания Monolit-Beton, созданная в 2024 году с уставным капиталом более 2,4 миллиона леев, за первый год не указала доходов от продаж и показала убытки более 250 тысяч леев.