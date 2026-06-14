Эксперт об обещанном увеличении зарплат: Могут вырасти цены на товары и услуги.

Но эксперты предупреждают, что эти преимущества могут сопровождаться ростом цен на основные товары и услуги, передает europalibera.org

Согласно проекту, находящемуся на общественном обсуждении и принятому властями в диалоге с Международным валютным фондом (МВФ), с 1 января 2027 года будут снижены налоги на труд. Таким образом, подоходный налог для лиц с годовой зарплатой до одного миллиона леев может снизиться с 12% до 7%, а обязательный взнос на медицинское страхование — с 9% до 7%.

На практике работник с валовой зарплатой в 10 000 леев сможет получать примерно на 600 леев больше в месяц без повышения зарплаты работодателем. Эта мера может затронуть около 750 000 работников в Республике Молдова.

Однако реформа также предусматривает изменения, которые могут привести к повышению цен. Правительство намерено стандартизировать НДС по стандартной ставке 20%, что будет означать отмену льготных ставок, применяемых в настоящее время к основным продуктам питания, лекарствам и поставкам природного газа, где НДС составляет 8%.

Экономист Марин Господаренко предупреждает, что это изменение может особенно сильно затронуть семьи с низким доходом.

«Это явно регрессивная мера», — утверждает эксперт, заявляя, что повышение НДС на товары первой необходимости усилит давление на уязвимых потребителей.

По его словам, аргумент о том, что стандартизация НДС навязывается Европейским союзом, не полностью обоснован. Европейская директива устанавливает минимальную стандартную ставку в 15%, но допускает сохранение льготных ставок для таких товаров, как продукты питания и лекарства.

Налоговая реформа также предусматривает изменения в налоге на имущество. С начала 2027 года власти предлагают ввести минимальную ставку в 0,1% и максимальную ставку до 1% для налога на недвижимость и землю.

Эксперты в сфере недвижимости предупреждают, что в контексте повышения кадастровой стоимости недвижимости собственники могут платить налоги в два или даже три раза больше, чем сейчас. Хотя конкретные размеры налогов будут определять местные органы власти, специалисты считают, что фискальное давление на местные власти возрастет.

Помимо снижения налогов на труд, проект предусматривает отмену действующих личных налоговых льгот и введение прямых налоговых льгот. К ним относится необлагаемая налогом сумма в 200 леев за каждого ребенка-иждивенца.

Власти также обещают стимулировать деятельность фрилансеров, для которых будет сохранена фиксированная ставка налога в 15% для доходов до одного миллиона леев в год.

Премьер-министр Александру Мунтяну заявил, что реформа «прозрачна и справедлива» и представляет собой лишь начало более широкого процесса экономической модернизации.

«Мы хотим иметь сильную экономику, но она не строится за один день. Это только начало», — сказал глава исполнительной власти.

Со своей стороны, министр финансов Андриан Гаврилицэ заявил, что некоторые из мер вдохновлены фискальной моделью, применяемой в Эстонии, одной из самых конкурентоспособных экономик Европы.

Проект должен быть рассмотрен парламентом этим летом, и власти надеются, что новые фискальные правила вступят в силу 1 января 2027 года.