Новый закон о зарплатах бюджетников будет принят до сентября.

Их организовало Министерство финансов 14–15 мая 2026 года. В ходе сессии Майя Савва, госсекретарь ведомства, и Анка Бутнару, эксперт Всемирного банка, представили Концептуальную записку о реформе системы оплаты труда в бюджетном секторе РМ, а также План реализации реформы на период 2026–2032 годов, пишет logos-pres.md

Эти два документа станут основой для внесения поправок в Закон № 270/2018 о системе оплаты труда в бюджетном секторе и Постановление Правительства № 1231/2018 о введении закона в действие.

Как сообщается в информации минфина, сроком принятия нового закона остается 1 сентября 2026 года.

В ближайший период Министерство финансов доработает проект закона и проведет консультации со всеми заинтересованными сторонами в процессе внесения поправок в соответствующие нормативные акты.

Реформа направлена на модернизацию системы оплаты труда путем установления справедливой, мотивирующей и конкурентной системы вознаграждения. Тем самым она повысит привлекательность работы в госсекторе.

Реформа системы оплаты труда осуществляется при поддержке правительства Германии через GIZ (Германская организация по международному сотрудничеству) и Всемирный банк.