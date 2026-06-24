theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
24 Июня 2026, 09:36
755
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Эксперт о НДС на новые квартиры: Рынок рискует заблокироваться еще сильнее

Экономист Марин Господаренко заявил, что введение НДС 20% при продаже нового жилья, предусмотренное проектом изменений в налоговой политике, может привести к росту цен на квартиры и дальнейшему замедлению рынка недвижимости.

Эксперт о НДС на новые квартиры: Рынок рискует заблокироваться еще сильнее.
Эксперт о НДС на новые квартиры: Рынок рискует заблокироваться еще сильнее.

По его словам, НДС будет распространяться не на все сделки с недвижимостью, а только на новое жилье, реализуемое застройщиками. Продажа квартир и домов между физическими лицами на вторичном рынке по-прежнему останется освобожденной от этого налога, сообщает bani.md

«Речь не идет об автоматическом повышении стоимости каждой квартиры на 20%. Застройщики смогут вычитать НДС, уплаченный за строительные материалы, который сейчас уже включен в конечную цену жилья. Поэтому реальное подорожание может оказаться ниже 20% или примерно на этом уровне», — отметил Господаренко.

Эксперт также обратил внимание на предлагаемые изменения в налогообложении прибыли от продажи недвижимости. По его словам, фактическая ставка налога на полученную прибыль может вырасти примерно с 6% до 15%, а основное жилье будет облагаться налогом, если прибыль от его продажи превысит один миллион леев.

«Продажа недвижимости станет более затратной, а рынок рискует оказаться еще более заблокированным», — считает специалист.

В то же время Господаренко подчеркнул, что эти меры пока не являются окончательными. Сейчас они содержатся в законопроекте, который проходит этап общественных консультаций, после чего должен получить заключения правительства и быть рассмотрен парламентом.

«Опыт показывает, что именно меры с наибольшими социальными последствиями — такие как НДС на жилье, НДС на продукты питания или налогообложение основного жилья — чаще всего подвергаются изменениям и поправкам в парламенте», — заключил эксперт.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте