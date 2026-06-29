Эксперт о бюджетной стратегии правительства: Основной упор сделали на долгах.

Внешний долг правительства Молдовы в мае 2026 года снизился до $4,917 млрд, однако общий государственный долг продолжает расти и достиг 143,1 млрд леев.

Как отметил экономист, доктор экономических наук Владимир Головатюк, это сокращение произошло из-за того, что чистое внешнее финансирование снизилось на $15,3 млн. Поступило займов на $6,8 млн, а возврат ранее взятых кредитов составил $22,2 млн то есть, более, чем втрое превысив новые займы, пишет noi.md

Вместе с тем, основным фактором снижения долга явилось укрепление доллара США. За счёт этого долг сократился на $29,4 млн. Внешний долг, выраженный в леях, составил 85,2 млрд. В результате общий госдолг на 31 мая 2026 г. составил 143,1 млрд леев против 122,1 млрд годом ранее и 74 млрд в мае 2021 г.

Экономист подчеркнул, что с начала года правительство взяло в долг более 10,3 млрд леев, в том числе на внутреннем рынке 5,9 млрд и на внешнем 4,4 млрд. В годовом выражении общий госдолг вырастет в 2026 г. на 24 млрд леев, что соответствует параметрам, заложенным в Законе о госбюджете на текущий год.

«То есть, ничего необычного не происходит. Такие заимствования и были запланированы. Когда верстался бюджет правительство знало, что улучшений в экономике не будет и основной упор сделало на долгах», - подчеркнул Владимир Головатюк.