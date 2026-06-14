Экономика чемпионата мира по футболу сопоставима с экономикой Молдовы

Экономист Вячеслав Ионицэ сравнил оценки Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для чемпионата мира 2026 года с основными экономическими показателями Республики Молдова.

По словам экономиста, чемпионат обеспечит примерно 824 000 рабочих мест в эквиваленте полной занятости (FTE), что почти идентично числу занятых в Республике Молдова, которое оценивается примерно в 825 000 человек.

«Иными словами, представьте, что всё занятое население Молдовы работало исключительно на футбол: гостиницы, самолёты, рестораны, телевидение, охрана, транспорт и организация», — пояснил Вячеслав Ионицэ.

Анализ также подчёркивает ещё одно сходство. По оценкам ФИФА, это спортивное мероприятие принесёт налоговые поступления в размере приблизительно 9,4 миллиарда долларов, что эквивалентно примерно 160 миллиардам молдавских леев. Для сравнения, государственный бюджет Республики Молдова оценивается примерно в 155 миллиардов леев.

В то же время общий экономический эффект от чемпионата мира 2026 года оценивается в 40,9 миллиарда долларов, или почти 700 миллиардов леев. По словам экономиста, эта сумма сопоставима с общей годовой экономической активностью, генерируемой в Республике Молдова.

«Если рассматривать чемпионат мира как национальную экономику, то его масштабы будут удивительно близки к экономике Республики Молдова», — отметил Ионицэ.

В заключение экономист, используя метафорическую формулу, но основываясь на экономических показателях, утверждает, что Республика Молдова — одна из немногих экономик, масштабы экономики которой можно сравнить с влиянием одного-единственного чемпионата мира по футболу.

«Если бы чемпионат мира был страной, он назывался бы Республикой Молдова», — заключил Вячеслав Ионицэ.