Ионицэ: Экспорт молдавских дронов вырос в 10 раз за три года.

Молдова в 2025 году экспортировала дроны на сумму 630 тысяч долларов, а за последние три года экспорт дронов вырос примерно в десять раз. Такое заключение представил экономический эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ.

В своём анализе он также отметил, что с момента обретения независимости Молдова экспортировала оборудование и компоненты для авиационной промышленности на сумму около 86 миллионов долларов. По его словам, эта цифра не включает продажу истребителей МиГ США в 1997 году и касается исключительно промышленной продукции — компонентов, оборудования и, в последние годы, дронов, сообщает ziua.md

«Я знаю, что это не огромная сумма. Но давайте подумаем: речь идёт об отрасли, о которой мы почти никогда не говорим, и тем не менее за ней стоят инженеры, исследователи и предприятия, которые производят для мировой авиационной промышленности и экспортируют в десятки стран.

И самое интересное начинается сейчас. Если раньше мы экспортировали почти исключительно компоненты для авиационной отрасли, то сегодня Молдова уже экспортирует и дроны. В 2023 году мы экспортировали дронов всего на 6 тысяч долларов. В 2024 году экспорт вырос до 68 тысяч долларов. А в 2025 году достиг 630 тысяч долларов. Фактически три года подряд экспорт дронов рос примерно в десять раз ежегодно. Признаюсь, мне нравится такой темп. Да, 630 тысяч долларов — это пока не очень большая сумма», — заявил Ионицэ.

По словам Ионицэ, эти данные доказывают одно: Республика Молдова не только способна производить дроны, но и уже их экспортирует.

«Более того, в 2025 году дроны составили почти половину всего авиационного экспорта страны, а вторая половина пришлась на компоненты для авиационной промышленности. Поэтому, когда вам задают вопрос, может ли Молдова производить дроны, ответ прост: уже более 30 лет Молдова производит и экспортирует компоненты для авиационной отрасли, а сегодня она уже производит и экспортирует и дроны», — добавил Вячеслав Ионицэ.