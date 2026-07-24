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logos.press.md logologos
24 Июля 2026, 07:27
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Экономика Молдовы вернулась к росту после периода стагнации

После первой половины года, отмеченной стагнацией, интерактивный опережающий экономический индикатор НПО Expert-grup в мае-июне 2026 года вернулся в зону роста.

Экономика Молдовы вернулась к росту после периода стагнации.
Экономика Молдовы вернулась к росту после периода стагнации.

Базовый сигнал, измеряемый 3-месячной скользящей средней, к 23 июля поднялся на +0,14 стандартных отклонений выше исторического среднего значения — умеренный рост, близкий к потенциалу, но без ускорения, пишет logos-pres.md

Импульс исходит от реальной экономики: промышленное производство ускорилось до +8,2% в годовом исчислении в мае 2026 года, чему способствовали обрабатывающая промышленность и энергетический сектор, к которым добавились устойчивая динамика розничной торговли (+11% в реальном выражении) и восстановление товарного экспорта (+17% в годовом исчислении).

Незначительное ухудшение коэффициента неработающих кредитов — он вырос примерно до 5,3% с примерно 4,1% годом ранее, и сохраняющаяся премия за риск на рынке государственных облигаций.

Данный индикатор объединяет в равных весах шесть показателей, публикуемых НБС и НБМ: промышленное производство, розничную торговлю, экспорт, денежную массу М3, коэффициент неработающих кредитов и разницу между доходностью 364-дневных государственных ценных бумаг и базовой ставкой НБМ.

Методология соответствует устоявшейся практике ОЭСР, Конференц-совета, Европейской комиссии и Банка Италии, обеспечивая оценку состояния экономики примерно на 1–2 квартала раньше, чем официальная статистика ВВП.

Источник
logos.press.md logologos
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