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logos.press.md logologos
27 Июля 2026, 09:33
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Премьер Тофан пообещал каждый день звонить бизнесменам

Премьер-министр Василе Тофан обещает поддерживать тесный диалог с предпринимателями, чтобы оперативно решать проблемы бизнеса и перезапустить экономику страны.

Премьер Тофан пообещал каждый день звонить бизнесменам .
Премьер Тофан пообещал каждый день звонить бизнесменам .

Глава исполнительной власти сообщил, что ежедневно общается с несколькими предпринимателями, которым звонит лично, чтобы узнать о главных трудностях, с которыми они сталкиваются, сообщает logos-press.md

«Стараюсь каждый день разговаривать хотя бы с 5–6 предпринимателями. Обычно звоню им, когда нахожусь в дороге. Прежде всего, я благодарю их за то, что они уже инвестировали в Республику Молдова, ведут здесь бизнес, создают рабочие места, и спрашиваю, чем могу им помочь. И знаете, это действительно позволяет прочувствовать пульс того, что происходит в Молдове, понять, что движет процессы и где возникают заминки. Намереваюсь делать это и впредь», — заявил Тофан в воскресенье, 26 июля, в видеообращении из автомобиля. 

Он заверил, что нынешнее правительство будет «нацелено на создание новых рабочих мест и перезапуск экономики». 

«Если экономика будет развиваться успешно, думаю, и остальные сферы тоже пойдут на лад», — добавил Василе Тофан. 

Ранее СМИ уже писали о пяти приоритетах нового кабмина глазами бизнес-сообщества. Это стабилизация государственных финансов; управление госдолгом; сбалансированная налогово-бюджетная политика; улучшение условий для бизнеса и проведение структурных реформ.

Напомним, 21 июля парламент Молдовы поддержал кандидатуру 44-летнего проевропейски настроенного инвестиционного менеджера и финансиста Василе Тофана, выдвинутого партией власти, после чего президент Майя Санду подписала соответствующий указ.

Источник
logos.press.md logologos
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