Тофан: Экономика Молдовы пять лет топчется на месте.

Премьер-министр Василе Тофан заявил, что его работа на посту главы правительства будет сосредоточена на перезапуске экономики и конкретных мерах поддержки бизнеса, а не на публичных мероприятиях и протокольных встречах.

По его словам, к отчету о первых 100 днях работы он рассчитывает представить реальные результаты, передает bani.md

В эфире передачи „În Profunzime” на PRO TV Тофан отметил, что главными приоритетами правительства являются экономические вопросы. Он подчеркнул, что будет считать свою работу неудачной, если станет тратить время на деятельность, не приносящую прямой пользы гражданам.

«Есть несколько крупных задач, несколько главных приоритетов, и в значительной степени они связаны с экономикой. Я хочу сосредоточиться именно на них. Хочу, чтобы к отчету о первых 100 днях мы уже увидели реальные результаты. Для моего правительства будет провалом, если я буду тратить время на мелочи, участвовать во всевозможных форумах, встречаться с разными делегациями и делать множество фотографий для Facebook без каких-либо результатов», — заявил премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что уровень жизни невозможно повысить за один день и что единственным решением остается перезапуск экономики.

«Обычный человек не начнет жить лучше уже завтра. Это не работает так, что кто-то нажал кнопку или принял закон, и люди сразу стали жить лучше. Чтобы люди жили лучше, мы должны перезапустить экономику», — сказал Тофан.

Премьер отметил, что экономика Республики Молдова уже несколько лет практически не растет, а также обратил внимание на отсутствие уверенности у представителей бизнеса.

«Наша экономика уже пять лет практически не растет. Когда я разговариваю с предпринимателями, я вижу, что им не хватает энергии, не хватает оптимизма. Больше всего меня беспокоит то, что предприниматели словно утратили запал. Валюта предпринимателя — это оптимизм. Если они не верят, что страна может развиваться и что здесь можно получать отдачу от инвестиций, они не будут вкладывать средства», — заявил премьер.

По его словам, отсутствие уверенности заставляет предпринимателей либо хранить деньги на банковских депозитах, либо инвестировать в другие страны.

В этой связи Василе Тофан сообщил, что одной из первых мер правительства станет снижение административной нагрузки на компании.

«Я хочу вернуть предпринимателям этот импульс оптимизма. Они реагируют не на лозунги, а на конкретные меры. Если налоговая постоянно приходит с проверками, затем Экологическая инспекция, потом кто-то не выдает разрешения, затем приходит ANSA и другие учреждения, предприниматели тратят время на борьбу с государством вместо того, чтобы развивать свой бизнес. Одной из моих главных задач станет снижение административной нагрузки, чтобы люди не стояли между кабинетами чиновников и инспекторами, а инвестировали, строили и открывали новые направления бизнеса», — заключил премьер-министр.