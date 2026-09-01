ЕБРР сохранил прогноз экономического роста Молдовы на 2026 год на уровне 2,8%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что ожидает роста экономики Молдовы на 2,8% в 2026 году, сохранив свой июньский прогноз без изменений.

Банк также сохранил прогноз роста на 2027 год на уровне 3,5% (оставлен в силе показатель, озвученный еще в июне), однако предупредил о наличии рисков ухудшения ситуации. К таким рискам относятся волатильность цен на энергоносители, слабый внешний спрос, последствия российского военного вторжения в Украину и задержки в проведении реформ — таковы выводы сентябрьского отчета «Региональные экономические перспективы», пишет logos-pres.md

В 2025 году темпы роста экономики страны ускорились до 2,4% (с 0,1% в 2024 году), но затем, по оценкам, замедлились до 1% в первом полугодии 2026 года. В первом квартале 2026 года рост реального ВВП в годовом исчислении снизился до 0,4% на фоне нового энергетического шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, отметили в ЕБРР.

«Внутренний спрос поддерживался ростом заработной платы, расширением кредитования и инвестициями при участии ЕС, в то время как рост цен на энергоносители негативно сказывался на покупательной способности и деловой уверенности. Увеличение экспорта пока позволяет частично компенсировать давление на внешнеэкономические показатели и способствует сокращению дефицита счета текущих операций».

В июне ЕБРР пересмотрел в сторону понижения на 0,2% прогноз экономического роста Республики Молдова на 2026 год на фоне рисков, вызванных войной, энергетическим кризисом и нестабильностью международных рынков.