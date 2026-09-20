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noi.md logonoi
20 Сентября 2026, 12:45
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Фленкя: Молдова рискует потерять экономический рост из-за дорогой энергии

Высокая стоимость газа и электроэнергии представляет проблему не только для населения Молдовы, но и для бизнеса и инвестиционного климата, отметил Фленкя.

Фленкя: Молдова рискует потерять экономический рост из-за дорогой энергии.
Фленкя: Молдова рискует потерять экономический рост из-за дорогой энергии.

Такое мнение высказал бывший вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя в ходе интервью morari.live, передает noi.md

По его словам, власти недостаточно публично обсуждают экономические последствия роста энергозатрат. Фленкя отметил, что газ используется предприятиями в самых разных секторах экономики — от отопления офисов до работы производственных объектов. 

«Высокие цены — это значит, что и бизнес страдает, издержки повышаются», — сказал он. 

По его словам, предприятия могут компенсировать рост затрат за счёт повышения цен на свою продукцию либо столкнуться с риском сокращения деятельности и закрытия.

Отдельно Фленкя поставил вопрос о влиянии энергетических цен на экономический рост в 2026 году. 

«Сколько процентов экономического роста потеряет национальная экономика в 2026 году из-за роста цены на энергию? Не говорит никто», — заявил он. 

Экс-вице-премьер также связал энергетическую политику с инвестиционным климатом. По его мнению, потенциальному инвестору приходится учитывать одновременно налоговую нагрузку, стоимость энергии и риски её доступности. 

Фленкя привёл в качестве примера перебои с электроэнергией, отметив, что подобные события также имеют экономическую стоимость. Он поставил вопрос о том, сколько национальная экономика потеряла из-за дня масштабного отключения электроэнергии, и подчеркнул необходимость учитывать такие потери при оценке энергетической политики. 

В ходе дискуссии энергетическая безопасность была рассмотрена им не только как вопрос тарифов для населения, но и как фактор промышленного развития, инвестиций и экономического роста.

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Источник
noi.md logonoi
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