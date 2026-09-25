Молдова и Еврокомиссия обсуждают реформы и инвестиции в рамках Плана экономического роста.

Министр экономического развития и цифровизации Клаудиу Нэсуй провел 25 сентября официальную встречу с Адриенн Кирали, директором Генерального директората по расширению и восточному соседству Европейской комиссии.

Обсуждение касалось прогресса в реализации реформ и инвестиций, предусмотренных Планом экономического роста, а также приоритетов на следующий период в контексте экономического сближения Республики Молдова с Европейским союзом, передает noi.md

Обсуждение было сосредоточено на прогрессе в реализации реформ и инвестиций, предусмотренных Планом экономического роста Республики Молдова, а также на приоритетах на следующий период в контексте экономического сближения с Европейским союзом.

«Мы хотим, чтобы реформы привели к уменьшению бюрократии, увеличению инвестиций и созданию новых возможностей для компаний в Республике Молдова. План экономического роста помогает нам ускорить эти изменения и подготовить экономику к интеграции в единый европейский рынок», — сказал министр Клаудиу Нэсуй.

Реформа государственных предприятий заняла центральное место в повестке дня. Они будут преобразованы в акционерные общества, а для компаний, управляемых Агентством государственной собственности, будет создана холдинговая структура. Чтобы гарантировать, что изменения не останутся простой формальностью, будет усилено корпоративное управление за счет независимых членов в советах директоров и профессионализации менеджмента – процесс, который продлится до 2027 года.

Помимо оптимизации государственного сектора, министерство стремится упростить жизнь предпринимателей. Для микропредприятий рассматривается сокращение процедур и административных требований на начальном этапе деятельности, а также упрощение доступа к услугам. Для достижения этой цели Организация по развитию предпринимательства будет функционировать в качестве финансового института развития, а цифровизация услуг для бизнеса продолжится.

Упрощение бизнес-среды должно сопровождаться благоприятными условиями для инвестиций. Поэтому стороны подчеркнули необходимость четких и предсказуемых правил для инвесторов и увеличения числа готовящихся проектов, включая Moldova High Tech Park. Для обеспечения финансирования этих проектов обсуждалось развитие рынка капитала, в том числе за счет доступа к европейским рынкам. Также были проанализированы правила государственных закупок, которые могут ускорить или замедлить реализацию инвестиционных проектов.

«Реализация реформ, предусмотренных Планом роста, имеет важное значение для укрепления экономики Республики Молдова и приближения к единому европейскому рынку. Европейская комиссия продолжит оказывать поддержку Молдове в достижении этих целей», — заявила Адриенн Кирали.

Кроме того, для стимулирования экономического роста будут оценены и ориентированы на области с наибольшим потенциалом программы государственной помощи, такие как ИТ, развивающиеся отрасли и туризм, особенно культурный, винодельческий и медицинский.

В конце встречи министр Клаудиу Нэсуй подтвердил приверженность Министерства экономического развития и цифровизации продолжению реформ и инвестиций, предусмотренных Планом роста, с акцентом на конкурентоспособность экономики, развитие частного сектора и цифровую трансформацию. Обсуждение еще раз подтвердило, что партнерство с Европейской комиссией имеет важное значение для интеграции молдавской экономики в единый рынок Европейского союза.