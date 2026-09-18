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logos-press.md logologos-press
18 Сентября 2026, 16:38
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Нацбанк заручился поддержкой ЕБРР

Национальный банк Молдовы (НБМ) добивается признания Европейским банковским управлением (ЕБА) эквивалентности банковской пруденциальной системы Республики Молдова системе Европейского союза.

Нацбанк заручился поддержкой ЕБРР.
Нацбанк заручился поддержкой ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выразил полную поддержку этим устремлениям, пишет logos-pres.md

НБМ официально сообщил о начале процесса признания Европейским банковским управлением (EBA) эквивалентности банковской пруденциальной системы Республики Молдова стандартам Европейского союза.

Этот шаг направлен на гармонизацию молдавского банковского законодательства с европейскими нормами, что позволит повысить доверие к финансовому сектору страны на международной арене, привлечь новые иностранные инвестиции и упростить трансграничные операции для молдавских банков.

«Поддержка ЕБРР важна для развития всего финансового сектора и укрепления европейского пути Республики Молдова. Стабильность банковской системы, подтвержденная, в том числе, оценками международных рейтинговых агентств, способствует повышению доверия инвесторов. Приближение к европейским стандартам и укрепление финансовой стабильности остаются нашими основополагающими приоритетами. Несмотря на внешние вызовы, мы сохраняем устойчивость финансового сектора и твердо привержены продолжению реформ в соответствии с законодательством Европейского сообщества», — заявила глава НБМ Анка Драгу на встрече с прибывшей в Кишинев с официальным визитом делегацией ЕБРР.

Представители ЕБРР выразили полную поддержку устремлениям НБМ, подчеркнув, что признание эквивалентности станет мощным стимулом для модернизации финансового сектора Молдовы. Эксперты банка готовы оказать необходимую техническую и консультационную помощь для успешного завершения всех этапов оценки со стороны EBA.

ЕБРР является одним из главных партнеров Молдовы в области развития. На сегодняшний день банк профинансировал 199 проектов в стране, совокупный объем инвестиций которых превышает 3 млрд евро.

Текущий портфель банка в Молдове включает 76 действующих проектов на сумму около 1,33 млрд евро, которые способствуют развитию инфраструктуры, укреплению энергетической безопасности и поддержке частного сектора, подтверждая роль учреждения как стратегического партнера страны.

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Источник
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