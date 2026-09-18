Нацбанк заручился поддержкой ЕБРР.

Национальный банк Молдовы (НБМ) добивается признания Европейским банковским управлением (ЕБА) эквивалентности банковской пруденциальной системы Республики Молдова системе Европейского союза.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выразил полную поддержку этим устремлениям, пишет logos-pres.md

НБМ официально сообщил о начале процесса признания Европейским банковским управлением (EBA) эквивалентности банковской пруденциальной системы Республики Молдова стандартам Европейского союза.

Этот шаг направлен на гармонизацию молдавского банковского законодательства с европейскими нормами, что позволит повысить доверие к финансовому сектору страны на международной арене, привлечь новые иностранные инвестиции и упростить трансграничные операции для молдавских банков.

«Поддержка ЕБРР важна для развития всего финансового сектора и укрепления европейского пути Республики Молдова. Стабильность банковской системы, подтвержденная, в том числе, оценками международных рейтинговых агентств, способствует повышению доверия инвесторов. Приближение к европейским стандартам и укрепление финансовой стабильности остаются нашими основополагающими приоритетами. Несмотря на внешние вызовы, мы сохраняем устойчивость финансового сектора и твердо привержены продолжению реформ в соответствии с законодательством Европейского сообщества», — заявила глава НБМ Анка Драгу на встрече с прибывшей в Кишинев с официальным визитом делегацией ЕБРР.

Представители ЕБРР выразили полную поддержку устремлениям НБМ, подчеркнув, что признание эквивалентности станет мощным стимулом для модернизации финансового сектора Молдовы. Эксперты банка готовы оказать необходимую техническую и консультационную помощь для успешного завершения всех этапов оценки со стороны EBA.

ЕБРР является одним из главных партнеров Молдовы в области развития. На сегодняшний день банк профинансировал 199 проектов в стране, совокупный объем инвестиций которых превышает 3 млрд евро.

Текущий портфель банка в Молдове включает 76 действующих проектов на сумму около 1,33 млрд евро, которые способствуют развитию инфраструктуры, укреплению энергетической безопасности и поддержке частного сектора, подтверждая роль учреждения как стратегического партнера страны.