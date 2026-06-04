ЕБРР понизил прогноз роста для Молдовы.

Согласно новому отчету «Региональные экономические перспективы», ожидается, что экономика Молдовы вырастет на 2,8% в 2026 году, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем предыдущая оценка в феврале. На 2027 год учреждение сохраняет прогноз в 3,5%, сообщает logos-press.md

ЕБРР указывает, что экономическое развитие в 2025 году в основном поддерживалось сельским хозяйством, строительством и сектором информационных технологий и связи, а также солидными инвестициями. Однако увеличение импорта привело к углублению дефицита текущего счета, что свидетельствует о растущем внешнем дисбалансе.

Финансовое учреждение подчеркивает, что экономика Молдовы остается уязвимой к внешним шокам, особенно в энергетическом секторе. Война на Ближнем Востоке и волатильность международных рынков могут усилить давление на цены на энергоносители, что может снова подстегнуть инфляцию и замедлить экономический рост.

Инфляция, по сути, снова на подъеме. После падения до 4,9% в декабре 2025 года годовой показатель вырос до 5,8% в марте 2026 года. На региональном уровне ЕБРР отмечает, что средняя инфляция в странах, в которых он работает, достигла 6,4% в апреле 2026 года, главным образом из-за роста цен на энергоносители и продукты питания.

В бюджетном плане доклад указывает на постепенное ухудшение бюджетного положения Республики Молдова. Ожидается, что дефицит увеличится с 4% ВВП в 2025 году до 4,8% в 2026 году на фоне увеличения государственных расходов, в том числе на инвестиции и субсидирование стоимости энергоносителей. Однако ЕБРР отмечает, что значительная часть этих расходов покрывается за счет льготного внешнего финансирования.

В то же время Европейский союз продолжает играть важную роль в поддержке энергетической безопасности Молдовы, в том числе в 2026 году, способствуя стабилизации экономики и снижению структурных уязвимостей.

ЕБРР относит Республику Молдова к числу стран, наиболее подверженных последствиям конфликтов и энергетического кризиса, в частности, из-за высокой зависимости от импорта энергоносителей и бюджетных ограничений. Организация предупреждает, что без укрепления экономической и энергетической устойчивости давление на экономический рост может сохраняться в ближайшие годы.