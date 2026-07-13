ЕБРР: Молдова лидирует в регионе по росту неработающих кредитов.

Объем неработающих кредитов в Республике Молдова вырос на 24,9% за год, достигнув уровня 4,2% от общего кредитного портфеля.

Средний уровень неработающих кредитов (NPL) в 17 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (CESEE), а также в восьми других государствах, не входящих в этот регион (Армения, Грузия, Греция, Казахстан, Молдова, Марокко, Турция и Украина), снизился до минимального уровня в 2,6% на конец 2025 года, отмечает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), пишет mold-street.com

Однако в ряде стран региона, включая Республику Молдова, объем неработающих кредитов впервые за последние годы значительно вырос, что указывает на различия в динамике кредитных рисков.

Молдова — лидер региона по уровню неработающих кредитов

«Качество кредитов в регионе CESEE продолжало демонстрировать устойчивость в 2025 году благодаря низкому уровню безработицы и достаточной ликвидности заемщиков. Тем не менее появляются первые признаки напряженности, поскольку небольшие открытые экономики региона сталкиваются с макроэкономическими рисками из-за внешних потрясений, замедления экономического роста и высоких процентных ставок, которые влияют на способность заемщиков обслуживать кредиты», — заявили в ЕБРР в своем полугодовом отчете NPL Monitor.

По данным ЕБРР, за год, завершившийся в декабре 2025 года, общий объем неработающих кредитов в Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Косово, Латвии, Литве, Черногории, Северной Македонии, Польше, Румынии, Сербии, Словакии и Словении вырос на 4,5%, достигнув 28,6 млрд евро. При этом средний уровень NPL снизился на 0,09 процентного пункта за рассматриваемый период.

Самый значительный рост объема неработающих кредитов зафиксирован в Словении — на 53,9%, что связано со случаями реструктуризации в обрабатывающей промышленности.

На втором месте находится Республика Молдова, где объем неработающих кредитов вырос на 24,9%, а их доля достигла 4,2%. Этот рост является крупнейшим в регионе, если не учитывать Украину и Марокко.

Для сравнения, в Армении уровень NPL составляет всего 1,2%, в Северной Македонии — 2,2%, в Грузии — 2,5%, а в Албании — 3,5%.

Заметный рост также зарегистрировала Румыния — на 13%. В то же время в Черногории и Сербии объем неработающих кредитов существенно снизился — на 13,2% и 11,9% соответственно.

Общий уровень покрытия неработающих кредитов в регионе снизился на 1,5 процентного пункта и составил 62,7%, главным образом из-за уменьшения резервов на возможные потери в некоторых странах. Северная Македония сохраняет самый высокий уровень покрытия в регионе CESEE — 152,3%, тогда как Болгария входит в число стран с самым низким показателем — менее 55%.