Драгу: Молдова обладает устойчивым финансовым сектором.

Республика Молдова обладает стабильной макроэкономической базой и устойчивым финансовым сектором, - заявила президент Национального банка (НБМ) Анка Драгу.

Как сообщила пресс-служба НБМ, участники встречи обсудили последние макроэкономические события, стабильность финансового сектора, модернизацию платежной инфраструктуры, а также прогресс регулятора в процессе приведения деятельности НБМ в соответствие с европейскими стандартами, передает infotag.md

Драгу представила прогресс, достигнутый благодаря интеграции Республики Молдова в Единую платежную систему Евросоюза (SEPA). Платежи в евро теперь осуществляются в соответствии с европейскими стандартами, способствуя снижению затрат для граждан и компаний. За первые восемь месяцев после ввода в эксплуатацию платежи, осуществляемые через SEPA, дали экономию в 10 млн евро.

«Интеграция в SEPA и развитие системы MIA показывают, что Республика Молдова может на практике функционировать в рамках логики современной европейской платежной экосистемы. Эти проекты снижают затраты, повышают прозрачность транзакций и приближают финансовые услуги в Молдове к стандартам Евросоюза», - заявила президент НБМ.

Участники встречи затронули тему приведения национального законодательства в соответствие с законодательством Евросоюза в финансовой сфере. НБМ продолжает процесс приближения к европейским стандартам в таких областях, как финансовые услуги, платежи, банковский сектор, страхование, цифровая операционная устойчивость и рамки независимости центрального банка.

В рамках диалога обсуждалось сотрудничество между НБМ и Банком Франции, закрепленное Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в Париже 17 января 2025 г.