theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
24 Июня 2026, 14:18
18
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Драгу: Молдова обладает устойчивым финансовым сектором

Республика Молдова обладает стабильной макроэкономической базой и устойчивым финансовым сектором, - заявила президент Национального банка (НБМ) Анка Драгу.

Драгу: Молдова обладает устойчивым финансовым сектором.
Драгу: Молдова обладает устойчивым финансовым сектором.

Как сообщила пресс-служба НБМ, участники встречи обсудили последние макроэкономические события, стабильность финансового сектора, модернизацию платежной инфраструктуры, а также прогресс регулятора в процессе приведения деятельности НБМ в соответствие с европейскими стандартами, передает infotag.md

Драгу представила прогресс, достигнутый благодаря интеграции Республики Молдова в Единую платежную систему Евросоюза (SEPA). Платежи в евро теперь осуществляются в соответствии с европейскими стандартами, способствуя снижению затрат для граждан и компаний. За первые восемь месяцев после ввода в эксплуатацию платежи, осуществляемые через SEPA, дали экономию в 10 млн евро. 

«Интеграция в SEPA и развитие системы MIA показывают, что Республика Молдова может на практике функционировать в рамках логики современной европейской платежной экосистемы. Эти проекты снижают затраты, повышают прозрачность транзакций и приближают финансовые услуги в Молдове к стандартам Евросоюза», - заявила президент НБМ.

Участники встречи затронули тему приведения национального законодательства в соответствие с законодательством Евросоюза в финансовой сфере. НБМ продолжает процесс приближения к европейским стандартам в таких областях, как финансовые услуги, платежи, банковский сектор, страхование, цифровая операционная устойчивость и рамки независимости центрального банка.

В рамках диалога обсуждалось сотрудничество между НБМ и Банком Франции, закрепленное Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в Париже 17 января 2025 г.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте