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Infotag.md logoInfotag
18 Июня 2026, 22:18
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Драгу: Банковское законодательство Молдовы на 98% отвечает требованиям Евросоюза

Коммерческие банки Республики Молдова готовы к интеграции Республики Молдова в Европейский союз.

Драгу: Банковское законодательство Молдовы на 98% отвечает требованиям Евросоюза.
Драгу: Банковское законодательство Молдовы на 98% отвечает требованиям Евросоюза.

Об этом заявила президент Национального банка (НБМ) Анка Драгу на общественном телеканале Moldova 1, подчеркнув, что банковское законодательство Молдовы на 98% соответствует стандартам ЕС, передает infotag.md

«На 98-95% мы очень близки к цели. Сейчас в парламенте рассматриваются поправки, касающиеся нюансов в определении целей. Я много обсуждала это с представителями Международного валютного фонда и Европейской комиссии. Европейское законодательство постоянно меняется, и нам постоянно приходится обновлять наше законодательство», - сказала президент НБМ.

По словам Драгу, реформы в банковском секторе будут продолжаться, несмотря на то, что Республика Молдова выполнила почти все рекомендации, сформулированные ЕС.

Банкир рассказала, что для эффективной адаптации молдавского законодательства к стандартам ЕС специалисты банковской сферы Молдовы периодически посещают Брюссель, где вместе с европейскими экспертами участвуют в разработке политики и реформ.

«Мы дважды уже направляли своих специалистов в Брюссель. Там они работают вместе с чиновниками из департаментов и директоратов Европейской комиссии. Молдове удалось получить это право, как и любому государству-члену, направлять персонал для работы в европейских структурах на срок от трех до пяти месяцев», - заключила президент НБМ Анка Драгу.

Источник
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