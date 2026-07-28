Доля МСП в экономике выросла до 73,4%.

По данным Национального бюро статистики (НБС), продажи предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в 2025 году выросли на 15,5%, а их доля в экономике Молдовы за год выросла на 1,7%.

Согласно отчёту НБС, малые и средние предприятия составили 99,7% общего числа отчитывающихся компаний (аналогично 2024 году), на долю крупных экономических субъектов приходится лишь 0,3% от общего числа зарегистрированных предприятий, сообщает logos-press.md

Средняя численность работников МСП составила 393 тыс. человек, на долю которых приходится 71,6% от общей среднесписочной численности работников предприятий (по сравнению с 70,9% в 2024 год).

Выручка от реализации субъектов МСП составила 563,3 млрд леев, или 73,4% от суммы доходов от продаж в целом по экономике (по сравнению с 71,7% в 2024 году). Это на 17,5% больше по сравнению с 2024 годом.

В 2025 году средний объем продаж на одно предприятие в секторе МСП составил 7,6 млн леев, что на 0,6 млн леев (или 8,6%) больше, чем в 2024 году.

Средний доход на одну компанию в этом секторе составил 1433,3 тыс. леев, что на 187,5 тыс. леев (или 15,1%) больше, чем в 2024 году.

Прибыль до налогообложения, полученная малыми и средними предприятиями в 2025 году, составила 53,2 млрд леев, что более чем на четверть больше, чем в 2024 году.

Среднее число сотрудников на одно предприятие в 2025 году составило 6 человек (равно уровню 2024 года).

В 2025 году большинство малых и средних предприятий (приблизительно 30,7%) работали в сфере торговли. 10,0% МСП занимались профессиональной, научной и технической деятельностью, 8,7% – сельским хозяйством, лесным хозяйством и рыболовством, а 7,4% всех МСП – обрабатывающей промышленностью.