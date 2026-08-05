Для исторических зданий сделают исключения из экологических правил.

Продукция с повышенным содержанием летучих органических соединений (ЛОС) может быть разрешена к использованию при реставрации зданий, имеющих историческую и культурную ценность, на основании специальных регулируемых исключений.

Такая мера предусмотрена проектом изменений в нормативные акты, регулирующие ограничение выбросов летучих органических соединений. Документ предусматривает введение процедуры уведомления и проверки со стороны Агентства окружающей среды, пишет logos-pres.md

Продукция, содержание ЛОС в которой превышает установленные предельные значения, сможет выводиться на рынок только в ограниченных количествах и исключительно для проведения реставрационных работ.

Одновременно для производителей, импортеров и распространителей продукции, подпадающей под действие требований по ограничению выбросов ЛОС, предлагается установить обязанность предоставлять компетентным органам необходимую информацию о реализуемой продукции. Эти данные будут использоваться для мониторинга рынка и подготовки отчетности перед европейскими структурами. Изменения также затрагивают деятельность терминалов и автозаправочных станций.

Операторы таких объектов должны будут по запросу контролирующих органов предоставлять документы о технических проверках оборудования, используемого для хранения и распределения бензина, а также результаты измерений выбросов ЛОС.

Кроме того, предлагается признание отчетов об испытаниях, выданных аккредитованными лабораториями других государств, что позволит упростить для экономических операторов подтверждение соответствия установленным требованиям. Документ подготовлен министерством окружающей среды и сейчас проходит процедуру общественных консультаций.