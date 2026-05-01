Депутаты требуют защиты авторских прав.

Депутаты и представители организаций коллективного управления в очередной раз обсудили вопросы прозрачности, эффективности и возможных нарушений в этой сфере, передает logos-pres.md

Вице-председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Виктория Белоус поставила под сомнение эффективность нынешнего механизма, назвав его трудноприменимым на практике.

«Если честно, у меня вызывает огромные вопросы сама отчетность по авторским правам. Тот механизм, который существует сегодня, — уж извините, но его нельзя назвать механизмом. И реализовать его, думая, будто кто-то действительно отчитывается, кто именно пел у него, просто нереально. Ни один ресторан, ни один экономический агент не сможет четко сказать, кто у него сидел и что пел.

Они не могут заявить: «Вот вам список, пожалуйста, разделите деньги согласно тому, что исполнил каждый». Говоря начистоту, это просто иллюзия, что отчетность существует. Есть вопросы к тому, как управляются деньги, и есть недовольство тем, что не все средства доходят до авторов в должном объеме. Понятно, что есть административный коэффициент, ведь никто не работает бесплатно, но мы должны быть уверены, что деньги действительно доходят до создателей контента», — заявила Белоус.

Потерянные миллионы

Непрозрачное распределение собранных средств — главная системная проблема. Огромные суммы долгие годы распределялись хаотично, отследить их конечный маршрут по официальным отчетам практически невозможно.

Ольга Белей, директор «Ассоциации по авторским правам»: «В 2020–2023 годах были собраны миллионы леев, судьба которых неизвестна. Эти деньги остались потерянными, правообладатели их так и не получили, их статус неясен, и никаких мер принято не было. Мы неоднократно просили проверить, почему AGEPI в тот период не проконтролировало деятельность организаций коллективного управления — как собирались, распределялись и выплачивались деньги, ведь речь идет о миллионах леев».

Виктория Белоус пообещала повторно направить соответствующие запросы в компетентные органы. На данный момент существует восемь организаций коллективного управления, и сейчас Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI) находится в процессе назначения единого органа (коллектора), ответственного за сбор вознаграждений на основе критериев прозрачности и эффективности.

При этом заместитель директора агентства Наталья Могол уточнила, что говорить о «мошенническом управлении» пока преждевременно: «У нас нет такой информации. Мы хотим разобраться в ситуации, и ГИП (Генеральный инспекторат полиции — прим. Logos Press) должен запросить эти данные. Но если мы не получим эту информацию, то впоследствии предпримем соответствующие меры, предусмотренные законом».

Больше рычагов для AGEPI

Участники консультаций призвали усилить механизмы контроля и проверки финансовых потоков, включая ежегодный аудит собранных средств и отслеживание их пути до конечных бенефициаров. «AGEPI как контролирующий орган должно иметь обязательное право ежегодно проверять деньги, полученные этими организациями, вплоть до конечной инстанции, куда они поступили.

Анализируя все процедуры, мы наткнулись на определенные вещи, которые вызывают большие вопросы: как переводились деньги со счетов этих организаций и какими структурами осуществлялись эти трансферы. Есть подозрения, что средства переводились на счета неких организаций, ООО или других юридических лиц, которые не подпадают под контроль AGEPI, и там эти деньги где-то затерялись. Предлагаю дать AGEPI реальные рычаги контроля», — сказал депутат Николае Маргаринт.

Законодательство будет изменено

При всей своей уязвимости нынешняя модель схожа с международной практикой, где управлением занимаются частные структуры.

Тем не менее, по мнению депутата Иона Кику, это не означает, что государство должно отказаться от регулирования: «Мы решили, следуя лучшим практикам, доверить это посредничество между плательщиком и получателем организациям коллективного управления. Но это не значит, что государство не должно участвовать более активно, регулируя деятельность этих посредников. У нас здесь полнейший туман… И так происходит уже долгие годы».

В настоящее время AGEPI находится в процессе пересмотра законодательства об авторском праве и смежных правах с целью его гармонизации с директивами Европейского союза. Сроки для исправления ситуации установлены: новый закон должен быть принят до конца года.