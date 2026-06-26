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rupor.md logorupor
26 Июня 2026, 17:10
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Декретные отпуска в Молдове включат в страховой пенсионный стаж

Парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект, который приравнивает время нахождения в отпуске по материнству и отцовском отпуске к страховому стажу.

Декретные отпуска в Молдове включат в страховой пенсионный стаж.
Декретные отпуска в Молдове включат в страховой пенсионный стаж.

Поправки призваны защитить права работников с семейными обязанностями, передает rupor.md

Инициатива была разработана Министерством труда и соцзащиты после того, как депутаты ратифицировали Конвенцию Международной организации труда № 156 о равных возможностях для мужчин и женщин. Новые правила коснутся отпуска по материнству, который длится не менее 126 дней (и увеличивается при осложненных или многоплодных родах), а также отцовского отпуска продолжительностью до 15 дней. Эти периоды официально войдут в категорию нестраховых, но приравненных к стажу в государственной пенсионной системе.

Кроме того, авторы документа вводят в Трудовой кодекс официальное понятие «работник с семейными обязанностями». К ним отнесут сотрудников, которые содержат, ухаживают или финансово помогают членам семьи, включая находящихся на иждивении людей с инвалидностью. Это даст гражданам дополнительные юридические гарантии и защиту.

Также документ меняет правила работы в ночное время. Одиноких родителей с детьми до 16 лет теперь разрешат привлекать к ночным сменам исключительно с их письменного согласия. Раньше эта норма действовала только для тех, кто воспитывает детей до 4 лет или детей с инвалидностью.

Законопроект еще должен пройти голосование во втором чтении. Изменения вступят в силу через три месяца после их официального опубликования в «Официальном мониторе».

Источник
rupor.md logorupor
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