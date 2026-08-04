Деятельность инвестиционных фирм переходит под надзор НКФР.

Деятельность инвестиционных фирм, инвестиционных холдинговых компаний и смежных финансовых холдинговых компаний будет находиться под надзором Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР).

Парламент принял во втором чтении закон о надзоре за инвестиционными фирмами. Документ определяет нормативно-правовую базу рынка капитала и приводит национальное законодательство в соответствие с рекомендациями Европейской комиссии относительно актов права ЕС (acquis communautaire), передаёт noi.md

Новый закон устанавливает чёткие нормы в отношении начального капитала, принципов надзора и применимых санкций. При этом кредитные организации остаются под надзором Национального банка Молдовы.

Требования к размеру капитала при лицензировании разграничены в зависимости от вида деятельности: 750 тысяч евро — для осуществления торговли за свой счёт и андеррайтинга с гарантированным выкупом; 150 тысяч евро — для оказания иных услуг на финансовом рынке; 75 тысяч евро — для таких видов деятельности, как инвестиционное консультирование, управление портфелем ценных бумаг или приём и передача ордеров, без права хранения денежных средств или ценных бумаг клиентов.

Новые меры вступят в силу 1 января 2027 года, за исключением статей, связанных со вступлением Республики Молдова в ЕС.