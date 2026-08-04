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noi.md logonoi
4 Августа 2026, 18:27
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Деятельность инвестиционных фирм переходит под надзор НКФР

Деятельность инвестиционных фирм, инвестиционных холдинговых компаний и смежных финансовых холдинговых компаний будет находиться под надзором Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР).

Деятельность инвестиционных фирм переходит под надзор НКФР.
Деятельность инвестиционных фирм переходит под надзор НКФР.

Парламент принял во втором чтении закон о надзоре за инвестиционными фирмами. Документ определяет нормативно-правовую базу рынка капитала и приводит национальное законодательство в соответствие с рекомендациями Европейской комиссии относительно актов права ЕС (acquis communautaire), передаёт noi.md

Новый закон устанавливает чёткие нормы в отношении начального капитала, принципов надзора и применимых санкций. При этом кредитные организации остаются под надзором Национального банка Молдовы. 

Требования к размеру капитала при лицензировании разграничены в зависимости от вида деятельности: 750 тысяч евро — для осуществления торговли за свой счёт и андеррайтинга с гарантированным выкупом; 150 тысяч евро — для оказания иных услуг на финансовом рынке; 75 тысяч евро — для таких видов деятельности, как инвестиционное консультирование, управление портфелем ценных бумаг или приём и передача ордеров, без права хранения денежных средств или ценных бумаг клиентов. 

Новые меры вступят в силу 1 января 2027 года, за исключением статей, связанных со вступлением Республики Молдова в ЕС.

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Источник
noi.md logonoi
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