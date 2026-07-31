Для пенсионера из Кишинева микрозайм превратился в пожизненный долг.

Виктор Санду рассказал, что этой зимой обратился в микрофинансовую компанию, чтобы взять кредит в размере 50 тысяч леев. По словам пенсионера, деньги были нужны ему для разблокировки счета за границей. Он подписал договор, не задавая лишних вопросов, будучи уверенным, что без проблем сможет вернуть деньги. Однако вскоре выяснилось, что платить придется вдвое больше, сообщает UnuTV.

«Почему я обратился именно к ним? У меня просто не было другого выхода. Деньги мне выдали через два часа. Когда я подписывал договор, мне ничего не объяснили. Никто не сказал, что придется вернуть 100 тысяч леев. Если бы мне это объяснили, я бы никогда не согласился. Мне сказали, что я буду платить 3% от общей суммы, которую должен вернуть. А оказалось, что это не 3%, а 50–60% от суммы, которую я получил. Уже потом я прочитал договор и понял, что мне придется выплачивать этот долг до конца жизни. Более ста тысяч леев я вернуть не смогу — моя пенсия слишком маленькая», — рассказал пенсионер.

Когда мужчина понял, что ежемесячный платеж превышает размер его пенсии, он отправился в офис компании, чтобы получить разъяснения.

«Только тогда мне назвали общую сумму, которую я должен заплатить. Я понял, в какую ситуацию попал. Ежемесячный платеж составлял 3500 леев — практически вся моя пенсия. В договоре все было написано мелким шрифтом, а очков у меня с собой не было, поэтому я его не прочитал. Мне ответили: "Мы же вам все сказали в первый день". Но это неправда. Мне просто дали договор. В нем действительно все было написано, но прочитал я его уже после того, как ушел от них», — говорит Виктор Санду.

Затем начались месяцы постоянного давления и неопределенности. Пенсионер почти ежедневно получал письма и телефонные звонки. Страх потерять имущество, нажитое за всю жизнь, отразился и на его семье.

«Мне приходили письма по адресу прописки. Каждый день звонили, иногда по два-три раза: "Господин Виктор, мы отправим полицию". Говорили, что могут конфисковать имущество. Дети звонили мне и спрашивали: "Папа, что ты натворил? Зачем взял этот кредит?" Тогда общая сумма долга составляла уже около 120 тысяч леев. До конца я так и не понял, как она выросла», — рассказал мужчина.

Другие граждане также признаются, что стали жертвами огромных процентов и штрафов, соблазнившись простой процедурой оформления и возможностью быстро получить деньги.

«Я знаю людей, которые ввязались в это и теперь не могут выбраться из долгов».

«Заявку рассматривают быстро, документов требуется немного, процедура простая. Думаю, именно поэтому люди и идут туда».

«Процентные ставки очень высокие. Если задержишь платеж хотя бы на день, штрафы оказываются очень серьезными. Людям нужно учитывать этот фактор».

«Это проявление беспечности. Так делать нельзя. Просто людям не хватает финансовой грамотности».

«Скорее кредит создает новые проблемы, чем решает старые. Ничего хорошего он не приносит».

По словам специалистов, чем проще получить деньги в кредит, тем важнее объективно оценивать свои возможности по его погашению и внимательно изучать все условия займа. В противном случае человек рискует попасть в долговую ловушку.

«Мы, потребители, тоже должны быть честными с банками и небанковскими кредитными организациями. Нужно сообщать о других ежемесячных обязательствах, официально декларировать свои доходы, чтобы кредитор мог правильно рассчитать размер ежемесячного платежа», — заявил вице-председатель Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) Адриан Георгицэ.

Если же возникают финансовые трудности, специалисты советуют не игнорировать проблему.

«Нужно обратиться к кредитору и сообщить, что вы потеряли источник дохода или столкнулись с другими трудностями. Это позволит пересмотреть условия договора, уменьшить размер ежемесячных платежей или продлить срок кредита», — пояснил Адриан Георгицэ.

Кроме того, граждане могут обратиться в Национальную комиссию по финансовому рынку, которая контролирует весь процесс кредитования — от рекламы и предложения финансового продукта до исполнения договора и возможного принудительного взыскания. Особое внимание регулятор уделяет скрытым и необоснованным расходам по небанковским кредитам.

«Основное внимание мы уделяем стоимости кредитов и проводим проверки небанковских кредитных организаций. Только в 2025 году мы обязали кредиторов пересмотреть договоры с общим финансовым эффектом в 195 миллионов леев. Речь идет более чем о трех тысячах договоров», — сообщил Георгицэ.

По его словам, кредиторы обязаны списать необоснованную задолженность или вернуть клиентам деньги, взысканные сверх суммы займа. Недавно НКФР также оштрафовала одну из микрофинансовых компаний на 250 тысяч леев за отказ исключить из договоров несправедливые условия. Пострадавшие клиенты теперь могут требовать возврата незаконно взысканных средств.