Дефицит торгового баланса вырос вопреки росту экспорта.

За первые пять месяцев текущего года экспорт вырос на 11,4%, а дефицит торгового баланса – на 3,3%.

По данным Национального бюро статистики (НБС), общий объем экспорта молдавских товаров в январе-мае 2026 года составил 1 376,5 млн евро, импорт – 4 172 млн евро. Рост экспорта за этот период составил 11,4%, а закупки товаров на внешних рынках увеличились на 5,8%. Но так как абсолютные величины импорта почти в три раза превышают экспортные поставки, дефицит торгового баланса Молдовы тоже вырос – на 3,3%, передает logos-pres.md

Экспорт

В мае 2026 года из Молдовы было экспортировано товаров на сумму 258,4 млн евро, что на 4,2% меньше, чем в апреле 2026 года и на 13,2% больше по сравнению с маем 2025 года. Рост экспорта, напомним, продолжается с июня прошлого года, до этого он два с лишним года падал, что и даёт такие высокие показатели прироста.

Поэтому в целом за первые пять месяцев текущего года экспорт товаров оказался на 11,4% больше по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

Причём экспорт товаров отечественного производства вырос в январе-мае ещё больше – на 14,3%.

Анализ динамики экспорта по странам за январь-май 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показывает увеличение поставок товаров в Турцию (+24,6%), Германию (в 1,7 раза), Италию (+24,6%), Румынию (+6,3%), Ливан (в 2,1 раза, за счет поставок кукурузы и живого скота) и Чешскую Республику (+6,3%).

В то же время экспорт в страны СНГ тоже немного вырос: в январе-мае 2026 года его стоимость составила 84,1 млн евро (на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года).

Одновременно с этим сократился экспорт товаров в Соединенные Штаты Америки (-40,3%), Нидерланды (-35,4%), Саудовскую Аравию (-49,2%), Грузию (-37,1%), Словакию (-22,8%) и Канаду (-44,2%).

В структуре экспорта по-прежнему лидируют масличные культуры и фрукты (17,2% от общего объема экспорта); электрооборудование, электротехника и их части (15,1%); зерновые и зерновые продукты (10,6%).

Заметно выросли поставки на внешние рынки масличных культур (на 50,7%), зерновых и продуктов на их основе (на 44,1%), овощей и фруктов на 10,0%, жирных и растительных масел (неочищенных, рафинированных или фракционированных) на 40,6%, что подтверждает заявления аналитиков о том, что практически весь прирост достигнут за счёт увеличения экспорта сельхозпродукции.

Национальное бюро статистики сообщает, что за первые пять месяцев экспорт алкогольных и безалкогольных напитков сократился на 12,1%, электроэнергии на 33,9%, профессиональных, научных и контрольных приборов и аппаратов на рекордные 38,8%, нефти, нефтепродуктов и сопутствующих товаров на 35,6%, автотранспортных средств на 20,4%, мебели и ее частей на 6%.

Импорт

В январе-мае 2026 году импорт товаров составил 4 172 млн евро, что на 5,8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

В число стран-лидеров по объему импорта товаров вошли: Румыния (24,2% от общего объема импорта), Китай (13,5%), Украина (9%), Германия (6,9%) и Турция (6,5%).

В структуре импорта с января по май 2026 года значительную долю занимали следующие группы товаров: газ и промышленные продукты, получаемые из газа (11,7% от общего объема импорта); нефть, нефтепродукты и сопутствующие товары (9,1%); транспортные средства (7%); электрооборудование и аппараты и их части (6,5%).

Вырос импорт нефтепродуктов и сопутствующих товаров (+24,9%), газа и промышленных продуктов, получаемых из газа (+11,0%), масличных культур и фруктов (в 1,8 раза), минеральных или химических удобрений (+32,6%).

Значительный разрыв между экспортом и импортом товаров привел к накоплению в январе-мае 2026 года дефицита торгового баланса в размере 2 795,5 млн евро, что на 89,8 млн евро (+3,3%) больше по сравнению с дефицитом, зафиксированным в соответствующий период 2025 года.

Дальнейший рост экспорта под вопросом

Экономист Владимир Головатюк обращает внимание на то, что, начиная со следующего месяца НБС будет сравнивать показатели годичной давности с учётом начавшегося год назад подъёма экспорта. Соответственно, двузначные цифры роста из отчётов исчезнут, а им на смену придут в лучшем случае однозначные.

«Я уже неоднократно говорил, что ростом экспорта мы обязаны хорошему урожаю в прошлом году. И цифры подтверждают это. В этом году урожай тоже пока неплохой, однако одной сельхозпродукции, да ещё и поставляемой без переработки, с низкий добавленной стоимостью, безусловно недостаточно, чтобы обеспечить снижение дефицита торгового баланса», — сказал Головатюк.

Нужны инвестиции в высокотехнологичные производства. А инвесторы в страну не идут. Больше того, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) уменьшаются с каждым месяцем. Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 1 квартале 2026 года сократился против 1 квартала 2025 года на четверть – с $163 млн до $123 млн. При этом отток ПИИ вырос с $36 до $48 млн.

Также не развиваются и внутренние инвестиции – в переработку, в производство товаров с высокой добавленной стоимостью, в то, на чём можно хорошо заработать.

Поэтому, прогнозирует эксперт, пока осязаемых перспектив для изменения ситуации с внешней торговлей не просматривается.