Дефицит торговли Молдовы с Великобританией вырос до 55 млн евро.

Товарооборот между Молдовой и Великобританией в 2025 году составил около 117 млн евро, что на 7% больше, чем годом ранее.

Такие данные приводятся в исследовании Export Vision – United Kingdom 2026, подготовленном Инвестиционным агентством совместно с Gateway & Partners Moldova, сообщает mold-street.com

Согласно исследованию, экспорт молдавских товаров в Великобританию в прошлом году составил 31,1 млн евро, тогда как импорт британской продукции достиг 86 млн евро.

В результате торговый дефицит составил около 55 млн евро — практически столько же, сколько и в 2024 году. При этом по сравнению с 2021 годом ситуация существенно ухудшилась: тогда у Молдовы был небольшой профицит торгового баланса в размере около 500 тыс. евро.

Авторы исследования отмечают, что в 2021–2025 годах торговые отношения между Молдовой и Великобританией развивались неоднозначно. После выхода Великобритании из Европейского союза и изменения условий двусторонней торговли экспорт молдавской продукции на британский рынок сократился, тогда как импорт из Великобритании стабильно рос.

Экспорт Молдовы в Великобританию снизился с 55,24 млн евро в 2021 году до 31,12 млн евро в 2025 году, несмотря на рекордные 58,84 млн евро, зафиксированные в 2022 году.

Почти полностью это падение объясняется сокращением поставок продукции текстильной промышленности. Экспорт одежды из тканей уменьшился с 30,67 млн до 11,04 млн евро, а трикотажной одежды — с 5,47 млн до 930 тыс. евро.

По мнению авторов исследования, такая динамика отражает постепенный уход от модели производства по давальческим схемам (lohn) для британских брендов, которая после Brexit столкнулась с новыми торговыми барьерами и перераспределением заказов.

В то же время структура молдавского экспорта стала более разнообразной. Поставки фруктов и орехов выросли с 2,55 млн до 4,71 млн евро, экспорт машин и электрооборудования — с 360 тыс. до 4,5 млн евро, продукции переработки овощей и фруктов — практически с нуля до 1,18 млн евро, а мебели — с 10 тыс. до 610 тыс. евро.

Авторы исследования считают, что эти изменения свидетельствуют о реальном потенциале переориентации молдавского экспорта с давальческого производства одежды на продукцию собственного производства и товары агропродовольственного сектора.

Одновременно импорт из Великобритании за пять лет вырос на 57% — с 54,73 млн евро в 2021 году до 86,03 млн евро в 2025-м, что говорит об усилении присутствия британских товаров на молдавском рынке.

Несмотря на увеличение дефицита, общий объем двусторонней торговли остается относительно стабильным — на уровне 110–117 млн евро в год. По мнению авторов исследования, это означает, что торговые отношения с Великобританией сохраняют высокий потенциал, однако требуют новой стратегии, направленной на увеличение экспорта конкурентоспособной молдавской продукции.

В исследовании также отмечается, что Великобритания с населением около 70 млн человек и ВВП порядка 3,54 трлн евро остается пятой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по величине экономикой Европы.