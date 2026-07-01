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moldova1.md logomoldova1
1 Июля 2026, 22:52
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Более 500 тысяч леев накопили молдаване в первом добровольном пенсионном фонде

Первый добровольный пенсионный фонд в Молдове, недавно запущенный на рынке, уже привлёк более 100 участников.

Более 500 тысяч леев накопили молдаване в первом добровольном пенсионном фонде.
Более 500 тысяч леев накопили молдаване в первом добровольном пенсионном фонде.

Объём накопленных средств превысил 500 тысяч леев, сообщил вице-председатель Национальной комиссии по финансовому рынку Владимир Руснак, передает moldova1.md

По его словам, запуск фонда стал важным шагом для развития рынка капитала и формирования системы долгосрочных сбережений в стране. В НКФР также заявляют о планах расширения механизма добровольных пенсионных накоплений.

Добровольные пенсии представляют собой дополнительные взносы граждан помимо обязательных социальных отчислений, которые формируются на протяжении трудовой деятельности для получения дополнительного дохода после выхода на пенсию.

Для участия в программе необходимо заключить индивидуальный договор с администратором фонда и внести хотя бы один взнос. Согласно утверждённым правилам НКФР, минимальный взнос составляет 300 леев в месяц, при этом верхний предел не ограничен и определяется управляющими фондами.

Владимир Руснак отметил, что система находится на этапе развития и в перспективе может быть расширена за счёт новых фондов с различными моделями управления. Также планируется включение в систему не только наёмных работников, но и самозанятых граждан.

Средства участников находятся под строгим контролем регулятора и депозитария, а управляющие компании проходят проверку по структуре собственности и руководству. Для фондов действуют чёткие правила инвестирования и постоянный надзор.

Кроме того, участники программы могут пользоваться налоговыми льготами, включая частичную налоговую вычитаемость взносов (до 15% от дохода) и освобождение фонда от налога на прирост капитала.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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