Чистая прибыль страховщиков выросла почти вдвое — до 68,7 млн леев.

По итогам первого квартала 2026 года страховщики увеличили свою доходность, преодолев регуляторные издержки и рост убыточности сектора за последние годы.

Страховые компании почти удвоили прошлогодние показатели, выйдя на совокупную чистую прибыль в размере 68,7 млн леев, о чем сообщили восемь из девяти действующих компаний, пишет logos-pres.md

В первом квартале 2026 года страховые компании получили валовые страховые премии в размере 820,2 млн леев, что на 80 млн леев, или на 10,8%, больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При этом страховые компании сообщили о суммарных выплатах в размере 386,2 млн леев, что на 75 млн леев, или на 24,1%, больше, чем выплаты за аналогичный период предыдущего года.

Итоговые показатели страхового рынка публикует Национальный банк Молдовы (НБМ), отмечая, что структура рынка не меняется.

«Жизнь» не ценится

Как и в предыдущие годы, в первом квартале 2026 года страховой рынок Молдовы был в значительной степени ориентирован на страхование, не связанное со страхованием жизни. Основные сборы и выплаты связаны с автомобильными рисками.

На долю общего страхования приходится 96,7% от общего объема валовых премий, полученных страховыми компаниями (792,9 млн леев), в то время как объем валовых премий, полученных по страхованию жизни, составил 27,3 млн леев, что эквивалентно 3,3% от общего объема валовых премий. Темпы прироста премий по страхованию жизни также сильно отстают: 4,2% против 11,1% прироста премий по общему страхованию.

Ничтожно и количество заключенных договоров по страхованию жизни. Из общего количества действующих на конец марта договоров (порядка 1350 тыс.) только 2% из их относятся к страхованию жизни.

Отсутствие доверия и финансовые кризисы 90-х годов подорвали веру населения в долгосрочные накопительные программы. Услуги часто воспринимаются как навязанная трата, а не как инвестиция в семейную безопасность, говорят сами страховщики, не сбрасывая со счетов и свою незаинтересованность в развитии этого сегмента.

Долгосрочные вложения воспринимаются как наиболее рискованные с обеих сторон, ведь гарантировать стабильность и доходность выплат могут не все при существующих условиях развития рынка.

Автовладельцы обходятся дорого

Из общего объема валовых страховых премий, полученных по общему страхованию, наибольшую долю традиционно занимает обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев (внутреннее ОСАГО, Green Card, TIR Carnet, CMR Carnet) и страхование наземного транспорта, за исключением железнодорожного (CASCO).

Таким образом, на автострахование пришлось более 65,3% рынка. За ним следует страхование от пожара и других стихийных бедствий, на которое пришлось 10,1% премий, страхование от несчастных случаев — 8,1%, и прочее страхование имущества (в основном — страхование урожая) — 7,1% от общего объема подписок. На другие виды страхования совокупный объем валовых премий составил 75,2 млн леев, или 9,4%.

В первом квартале 2026 года страховые компании сообщили о суммарных выплатах по двум категориям страхования в совокупном размере 386,2 млн леев, что на 75 млн леев или 24,1% больше, чем выплаты за аналогичный период предыдущего года. Из них, по данным НБМ:

366,9 млн леев, или 95,0%, составили компенсации, связанные с договорами общего страхования, что на 69,9 млн леев, или 23,5%, больше, чем в предыдущем году.

19,4 млн леев, или 5,0%, составили суммы, выплаченные по страховым полисам жизни (включая аннуитеты и выплаты по договорам, срок действия которых истек), что на 5,1 млн леев, или 35,9%, больше, чем в первом квартале 2025 года.

Стоимость страхования растет

Уровень выплат по страховым случаям в сфере общего страхования в Молдове действительно демонстрирует тенденцию к росту, говорят специалисты. Это связано с тем, что рост сумм страховых возмещений и увеличение общего числа убытков стабильно опережают динамику сбора валовых премий, что наглядно отражается на показателе комбинированного операционного коэффициента.

«Соотношение между страховыми выплатами и премиями (валовая стоимость) или уровень выплат по страховым случаям в сфере общего страхования продолжило восходящую тенденцию, достигнув в отчетном периоде 46,3%, что на 4,7 п.п. выше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Отметим, что по данному показателю в секторе были зафиксированы значения от 32,5 до 68,5%», — заметили в надзорном органе.

В условиях либерализации рынка финансовая стабильность компаний поддерживается за счет высокого уровня маржи платежеспособности, а также применения индивидуального профиля риска для каждого клиента.

Тем не менее, в НБМ подсчитали, что совокупный операционный коэффициент (ROC) по всем классам страхования, за исключением жизни, продолжает снижаться, что свидетельствует о снижении производительности сектора. В первом квартале 2026 года он составил 98,6%, что на 4,9 процентных пункта ниже среднего показателя за предыдущий год. Несмотря на это, страховщики «вытянули» совокупную прибыль — на уровне всего страхового рынка чистый результат деятельности был положительным.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в страховом секторе составила 14,3%, что на 10,4 процентных пункта больше, чем в 2025 году. Рентабельность активов (ROA) составила 4,5%, что на 3,2 процентных пункта больше, чем в предыдущем году. Соотношение стоимости ликвидных активов к стоимости совокупных технических резервов на рынке составило 106,8%.