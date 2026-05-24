theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
24 Мая 2026, 19:45
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Боля: В Молдове создадут сеть магистралей для подачи воды к крупным городам

В эфире программы «Территория свободы» министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля сообщил, что власти намерены создать сеть магистралей подачи воды к крупным городам, а затем подключать к ней населенные пункты.

Боля: В Молдове создадут сеть магистралей подачи воды к крупным городам.
Боля: В Молдове создадут сеть магистралей подачи воды к крупным городам.

Об этом пишет телеграм-канал rupor.md

В качестве примера Боля привел проект для Кишинева, в рамках которого будут построены новые водосборные сооружения на берегу Днестра. На эти цели, по его словам, молдавская сторона выделила 7,5 млн евро, а Германия — еще 14 млн евро.

"Мы в 2026 году должны закончить строительство данной магистрали. Где-то три недели назад, 51% работ по данному проекту было выполнено", - отметил он.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте