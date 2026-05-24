24 Мая 2026, 19:45
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Боля: В Молдове создадут сеть магистралей для подачи воды к крупным городам
В эфире программы «Территория свободы» министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля сообщил, что власти намерены создать сеть магистралей подачи воды к крупным городам, а затем подключать к ней населенные пункты.
Об этом пишет телеграм-канал rupor.md
В качестве примера Боля привел проект для Кишинева, в рамках которого будут построены новые водосборные сооружения на берегу Днестра. На эти цели, по его словам, молдавская сторона выделила 7,5 млн евро, а Германия — еще 14 млн евро.
"Мы в 2026 году должны закончить строительство данной магистрали. Где-то три недели назад, 51% работ по данному проекту было выполнено", - отметил он.