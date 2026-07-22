Тофан хочет сотни судов под флагом Молдовы, а Боля признал: Пока их ноль.

Правительство намерено возродить судовой реестр Республики Молдова и привлекать иностранные суда под молдавский флаг.

Василий Тофан рассчитывает таким образом получить новый источник доходов для бюджета, однако сейчас в национальном реестре нет ни одного судна, передает rupor.md

Во время первого заседания нового правительства Тофан предложил министру инфраструктуры Владимиру Боле организовать кампанию по привлечению судов.

«Возможно, стоит провести кампанию, чтобы привлечь больше судов под молдавский флаг. Для государства это относительно легкие деньги. Если нам будут платить за использование нашего флага, мы от этого только выиграем. Понимаю, что раньше в этой сфере были злоупотребления, но нам нужно искать новые источники доходов для бюджета», — сказал премьер.

Тофан предложил совместно с вице-премьером, министром экономического развития и цифровизации Евгением Осмокеску максимально упростить процедуру регистрации.

«Я не говорю, что мы за одну ночь обгоним Либерию. Но если сможем привлечь несколько сотен или тысяч судов, это может принести бюджету очень значительные доходы», — подчеркнул глава правительства.

Уже после заседания Владимир Боля уточнил на пресс-конференции, что начинать придется с нуля.

«Согласно данным Судового регистра Республики Молдова, под нашим флагом находится ноль судов. Сегодня у нас нет ни одного судна под молдавским флагом», — сообщил министр.

По его словам, в июне Молдову исключили из международного черного списка, куда страна попала после многочисленных нарушений. Теперь Министерство инфраструктуры поручило Морскому агентству полностью привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС.

Только после создания новой правовой базы власти смогут начать привлекать суда, которые будут платить за регистрацию и использование молдавского флага. При этом Боля подчеркнул, что они должны соответствовать европейским требованиям безопасности.

Еще одним источником доходов правительство считает подготовку моряков. После изменения законодательства в Молдове смогут открывать лицензированные школы и выдавать мореходные книжки их выпускникам. Боля сообщил, что из-за войны уже существует высокий спрос на такие услуги со стороны граждан Украины.