Цена на дизельное топливо выросла на 61% всего за два месяца.

Согласно документу, дизельное топливо оставалось основным импортируемым нефтепродуктом, составляя 155,7 тысяч тонн или 71% от общего объема импорта, за ним следуют бензин – 49 тысяч тонн и сжиженный газ – 14,3 тысячи тонн, передает bani.md

Одним из наиболее интересных аспектов, отмеченных НАРЭ, является изменение структуры импорта бензина. Впервые за периоды мониторинга ведомства Румыния перестала обеспечивать почти все потребности Республики Молдова в бензине, ее доля упала до 74%. В то же время Болгария обеспечивала 22,9% импорта, а Сербия – 2,9%. НАРЭ объясняет эти изменения недоступностью нефтеперерабатывающего завода Petrotel и ограничениями, вызванными международными санкциями.

В случае с дизельным топливом также наблюдалась резкая диверсификация источников поставок. Румыния оставалась основным поставщиком, на ее долю приходилось 64,5% импорта, но значительные объемы также поступали из Турции (16,7%), Болгарии (8,3%), Саудовской Аравии (5,5%) и Израиля (1,7%). По данным НАРЭ, эта динамика также связана с последствиями конфликта в Персидском заливе и необходимостью поиска альтернативных источников поставок.

В отчете также отмечается резкий рост стоимости импорта. Средняя импортная цена дизельного топлива выросла с 721,8 долларов США за тонну в январе до 1164,2 долларов США за тонну в марте, что представляет собой увеличение на 61,3% всего за два месяца. В случае с бензином импортная цена выросла на 23,5%, до 900,8 долларов США за тонну.

Повышение цен быстро отразилось на ценах на заправках. По данным НАРЭ, средняя цена стандартного дизельного топлива выросла с 18,96 леев/литр в январе до 25,68 леев/литр в марте, что означает увеличение на 35,4%. Цена стандартного бензина A95 выросла на 17,1%, с 22,44 леев/литр до 26,28 леев/литр.

Несмотря на повышение цен, внутреннее потребление осталось высоким. Стандартное дизельное топливо по-прежнему является самым востребованным топливом в Республике Молдова, на его долю приходится почти 72% оптовых продаж и почти 57% розничных продаж. Общий объем розничных продаж увеличился более чем на 32,8 млн литров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.