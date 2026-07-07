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logos.press.md logologos
7 Июля 2026, 18:14
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Бланки предпринимательского патента будут в силе до конца срока

В этом году была утверждена новая форма патента, а прежние бланки утратили статус разрешительного и документа строгой отчетности. Поэтому они будут упразднены.

Бланки предпринимательского патента будут в силе до конца срока.
Бланки предпринимательского патента будут в силе до конца срока.

Но в то же время останутся действительными до истечения срока, на который были выданы или продлены, передает logos-pres.md

Эти положения предусмотрены проектом приказа, вынесенным Минфином на консультации. Документ предусматривает его ретроактивное применение с даты утверждения новой формы патента, то есть, с 1 мая 2026 года. Предложения и замечания принимаются до 17 июля 2026 года. 

Новый формуляр патента содержит сведения для идентификации владельца. Это его персональные данные, вид деятельности, срок и место ее осуществления и используемое для этого транспортное средство. Указано в нем и подразделение Государственной налоговой службы, выдавшее патент. 

Кроме того, на ней предусмотрен QR-код. При его сканировании отображаются все сведения о патенте, включая его статус (действующий, приостановленный, истекший или продленный). 

Приказом ГНС № 233/2026 утверждена и форма заявления на получение патента, посредством которой его владелец сможет также запрашивать снижение размера платы за него. 

В соответствии с законодательными изменениями, все разрешительные документы, которые были преобразованы в уведомления, сохраняют свою действительность до истечения срока их действия.

Источник
logos.press.md logologos
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