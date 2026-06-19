С 2027 года в Молдове отменят патенты и регистрацию независимых торговцев.

Минфин намерен оптимизировать систему налоговых режимов и изменить правила для независимых предпринимателей, работающих в сфере торговли. Сохранить для них льготный режим, увеличив ставку налога до 3%.

В настоящий момент ставка определена на уровне 1% от дохода. При этом минимальный платеж привязать к минимальной заработной плате по экономике. Сегодня этот минимум составляет 3 тыс. леев, пишет logos-pres.md

Однако это предложение касается только лиц, зарегистрированных в ГНС до 1 июля 2026 г. Затем регистрация новых предпринимателей в этом налоговом режиме не предусмотрена. Им необходимо будет зарегистрироваться в одном из действующих налоговых режимов.

Эти предложения содержатся в проекте бюджетно-налоговой политики на 2027 год.

В этом контексте предложены и поправки в Закон о предпринимательском патенте. Начиная с 2027 года, патенты будут выдаваться или продлеваться только в том случае, если заявитель осуществлял деятельность на основании патента не менее 6 месяцев в течение последнего года.

Как объясняют авторы предлагаемых изменений, они оптимизируют и упростят систему налоговых режимов. Сегодня их более 10, с дифференцированными ставками подоходного налога и различной налогооблагаемой базой. Это чрезмерно усложнило налоговую систему, увеличив административные расходы и снизив ее прозрачность.