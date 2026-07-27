theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
27 Июля 2026, 08:39
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Бизнес призывает парламент Молдовы отменить 0,5%-ный налог на инвестиции

Американская торговая палата в Молдове (AmCham Moldova) обратилась к спикеру парламента Игорю Гросу с призывом пересмотреть механизм обязательного отчисления 0,5% от объема инвестиций в основной капитал.

Бизнес призывает парламент Молдовы отменить 0,5%-ный налог на инвестиции.
Бизнес призывает парламент Молдовы отменить 0,5%-ный налог на инвестиции.

Свое несогласие с новой нормой кодекса бизнес-ассоциации высказывали и в ходе публичных консультаций в парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, пишет logos-pres.md

В AmCham объясняют, что платеж снижает инвестиционную привлекательность страны и противоречит курсу на экономический рост и евроинтеграцию. В AmCham считают, что при оценке механизма необходимо учитывать не только технические вопросы его применения, но и целесообразность существования налога на производственные инвестиции.

Негативный опыт Румынии

В качестве примера приводится опыт Румынии, где аналогичный налог на специальные сооружения дважды вводился и отменялся после негативного влияния на инвестиционную активность и экономику.

По оценке AmCham, действующий механизм облагает налогом сам факт инвестирования, а не экономический результат проекта. Это означает, что наибольшую налоговую нагрузку несут компании, вкладывающие средства в развитие инфраструктуры, модернизацию производств и расширение мощностей. По мнению AmCham, это сдерживает инвестиции и снижает конкурентоспособность экономики.

Особенно чувствительным такой подход может стать для капиталоемких отраслей, таких как энергетика, инфраструктура, телекоммуникации, промышленность, логистика и сельское хозяйство. В организации предупреждают, что платеж создает дополнительные административные издержки, сложности с определением налоговой базы и повышает риск судебных споров.

Решение отложить инвестиции

AmCham ссылается на данные Совета иностранных инвесторов Румынии, согласно которым введение аналогичного налога затронуло компании с совокупным дополнительным финансовым эффектом более 92 млн евро. Более половины участников опроса заявили о намерении сократить или отложить инвестиции, а 1/4 — переложить дополнительные расходы на потребителей через повышение цен.

В AmCham отмечают, что финансирование разработки и актуализации строительных нормативов должно осуществляться за счет общих механизмов госфинансирования, а не посредством дополнительной нагрузки на частные инвестиции. Организация также обращает внимание на важность предсказуемой налоговой политики, особенно для инфраструктурных проектов с длительным сроком окупаемости.

В связи с этим AmCham Moldova просит парламент пересмотреть целесообразность сохранения механизма отчислений, провести комплексную оценку его экономических последствий, организовать расширенные консультации с бизнесом и рассмотреть альтернативные способы финансирования разработки строительных нормативов без дополнительного налогообложения производственных инвестиций.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте