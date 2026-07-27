Бизнес призывает парламент Молдовы отменить 0,5%-ный налог на инвестиции.

Американская торговая палата в Молдове (AmCham Moldova) обратилась к спикеру парламента Игорю Гросу с призывом пересмотреть механизм обязательного отчисления 0,5% от объема инвестиций в основной капитал.

Свое несогласие с новой нормой кодекса бизнес-ассоциации высказывали и в ходе публичных консультаций в парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, пишет logos-pres.md

В AmCham объясняют, что платеж снижает инвестиционную привлекательность страны и противоречит курсу на экономический рост и евроинтеграцию. В AmCham считают, что при оценке механизма необходимо учитывать не только технические вопросы его применения, но и целесообразность существования налога на производственные инвестиции.

Негативный опыт Румынии

В качестве примера приводится опыт Румынии, где аналогичный налог на специальные сооружения дважды вводился и отменялся после негативного влияния на инвестиционную активность и экономику.

По оценке AmCham, действующий механизм облагает налогом сам факт инвестирования, а не экономический результат проекта. Это означает, что наибольшую налоговую нагрузку несут компании, вкладывающие средства в развитие инфраструктуры, модернизацию производств и расширение мощностей. По мнению AmCham, это сдерживает инвестиции и снижает конкурентоспособность экономики.

Особенно чувствительным такой подход может стать для капиталоемких отраслей, таких как энергетика, инфраструктура, телекоммуникации, промышленность, логистика и сельское хозяйство. В организации предупреждают, что платеж создает дополнительные административные издержки, сложности с определением налоговой базы и повышает риск судебных споров.

Решение отложить инвестиции

AmCham ссылается на данные Совета иностранных инвесторов Румынии, согласно которым введение аналогичного налога затронуло компании с совокупным дополнительным финансовым эффектом более 92 млн евро. Более половины участников опроса заявили о намерении сократить или отложить инвестиции, а 1/4 — переложить дополнительные расходы на потребителей через повышение цен.

В AmCham отмечают, что финансирование разработки и актуализации строительных нормативов должно осуществляться за счет общих механизмов госфинансирования, а не посредством дополнительной нагрузки на частные инвестиции. Организация также обращает внимание на важность предсказуемой налоговой политики, особенно для инфраструктурных проектов с длительным сроком окупаемости.

В связи с этим AmCham Moldova просит парламент пересмотреть целесообразность сохранения механизма отчислений, провести комплексную оценку его экономических последствий, организовать расширенные консультации с бизнесом и рассмотреть альтернативные способы финансирования разработки строительных нормативов без дополнительного налогообложения производственных инвестиций.