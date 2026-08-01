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noi.md logonoi
1 Августа 2026, 16:14
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Барбалат: "Речь идёт о банальных ошибках или о ежегодной контрабанде нефтепродуктов?"

Румыния на днях объявила о сокращении экспорта нефтепродуктов.

Барбалат: &#34;Речь идёт о банальных ошибках или о ежегодной контрабанде нефтепродуктов?&#34;.
Барбалат: "Речь идёт о банальных ошибках или о ежегодной контрабанде нефтепродуктов?".

При этом пока не уточняется, на сколько именно будет сокращен экспорт и каких стран это коснётся. Свою оценку ситуации представил известный юрист, независимый эксперт в области экономики, бывший директор Департамента реальной экономики Министерства экономики Думитру Барбалат, передает noi.md

«По данным Национального бюро статистики, в 2025 году Молдова импортировала из Румынии 949,3 тыс. тонн нефтепродуктов, что составило 80% общего объёма их импорта. В предыдущие годы доля румынских нефтепродуктов была лишь незначительно ниже», – отмечает эксперт. 

«В этой связи предлагаю оценить статистические данные Национального бюро статистики (НБС) и Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) по объёму импорта нефтепродуктов за 2020–2025 годы (млн тонн).

 Обращаю внимание, что данные НБС и НАРЭ существенно различаются.

Для большей наглядности я предположил, что нефтепродукты из Румынии поступали в Молдову железнодорожным транспортом. 

Исходя из того, что одна железнодорожная цистерна вмещает около 60 тонн, я пересчитал разницу между данными двух ведомств (колонка 5) в количество железнодорожных составов по 25 цистерн. За 2025-й, а также за 2020–2023 годы, если брать за основу данные НАРЭ (поскольку агентство получает информацию как от Таможенной службы, так и от компаний-импортёров), в Молдову не «доехали» 808 железнодорожных составов с 1 млн 210,3 тыс. тонн нефтепродуктов. 

В 2024 году, напротив, по тем же расчётам, «прибыло» дополнительно 113 железнодорожных составов со 170,1 тыс. тонн нефтепродуктов. Напоминаю, что согласно статье 5 Закона об официальной статистике, статистические данные государственных органов должны быть сопоставимыми. Кто возьмется объяснить, что означают такие расхождения? Банальные ошибки при обработке данных об импорте нефтепродуктов? Или речь идёт о ежегодной контрабанде?», - отмечает Барбалат.

Барбалат: "Речь идёт о банальных ошибках или о ежегодной контрабанде нефтепродуктов?"

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Источник
noi.md logonoi
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