Ассоциация фермеров поддержала диалог с властями, но протесты остаются в силе.

Ассоциация «Сила фермеров» заявила о необходимости сохранить льготную ставку НДС в размере 8% для сельскохозяйственного сектора.

В случае введения единой ставки НДС на уровне 20% организация требует, чтобы разница в 12 процентных пунктов оставалась в распоряжении аграриев и не перечислялась в государственный бюджет, передает radiomoldova.md

Соответствующее решение было принято 22 июня на заседании совета ассоциации.

В организации отметили, что встреча с министром финансов Андрианом Гаврилицэ не принесла ожидаемых результатов. По мнению представителей ассоциации, глава Минфина не учитывает все негативные последствия повышения ставки НДС для микро-, малых и средних сельхозпроизводителей. Вместе с тем «Сила фермеров» положительно оценила позицию ряда депутатов правящей партии, которые проявили готовность к обсуждению проблемы.

По итогам заседания ассоциация приняла решение участвовать в консультациях по выработке позиции Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности относительно ставки НДС в аграрной отрасли, подчеркнув необходимость ускорения этого процесса.

Организация заявляет, что не поддержит ни один вариант, предусматривающий увеличение налоговой нагрузки на фермеров. По мнению представителей ассоциации, повышение НДС до 20% может привести к росту цен на продукты питания, медикаменты, природный газ и электроэнергию, затронув не только аграрный сектор, но и всё население страны.

В то же время «Сила фермеров» подтвердила поддержку протестной акции, запланированной на 24 июня, и сообщила о готовности оказать помощь в её организации и проведении.

Власти, со своей стороны, утверждают, что отказ от льготных ставок НДС направлен на создание более справедливой и единой системы налогообложения. Министр финансов Андриан Гаврилицэ заявил, что цель реформы заключается не в увеличении налогового бремени, а в перераспределении поддержки через механизмы прямой компенсации населению. Также он исключил вероятность резкого роста цен вследствие предлагаемых изменений.